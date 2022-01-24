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Adriano Imperador é parado em blitz com CNH vencida no Rio

Ex-jogador ainda se recusou a realizar o teste do bafômetro na abordagem ocorrida nesta segunda (24). Veículo foi retido até a chegada de outra pessoa habilitada

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2022 às 19:01
Futebol
Adriano teve o veículo recolhido após apresentar uma CNH vencida Crédito: Divulgação/Inter
O ex-jogador Adriano Imperador foi autuado depois de ser parado em uma blitz da Lei Seca e ter se recusado a fazer o teste do bafômetro. Segundo a assessoria do Estado do Rio de Janeiro, Adriano estava com a Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) o caso aconteceu na madrugada deste domingo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.
A nota afirma ainda que o ex-jogador precisou esperar uma pessoa habilitada para que seu carro fosse retirado do local.
"O ex-jogador Adriano Leite Ribeiro, o Adriano Imperador, foi abordado em uma blitz da Operação Lei Seca na madrugada de domingo (23), na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca e se recusou a fazer o teste do bafômetro", disse a assessoria em nota divulgada pela revista 'Quem'.

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Ao checar a documentação do ex- jogador, os agentes verificaram que ele está com a CNH suspensa. Adriano foi autuado e o veículo só foi liberado após a chegada de um motorista habilitado - concluiu.
Adriano recentemente passou um período de férias em Búzios, Região dos Lagos do Estado do Rio. Por lá ele comemorou o aniversário da manhã e fez passeios de lancha com os amigos.

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