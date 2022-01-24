Atacante capixaba é apresentado oficialmente no Internacional

David teve boa temporada pelo Fortaleza e chegou com status de reforço ao Colorado Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O atacante David foi anunciado oficialmente como novo reforço do Internacional. Depois da negociação ser dada como verbalmente resolvida há alguns dias, o clube tornou pública a contratação do atleta nesta segunda-feira (24). Ele estava no Fortaleza.

Se na parte teórica estava tudo certo, o apontamento recente feito pelo advogado Alex Santiago no podcast 'Glória e Tradição", na última sexta-feira (21), foi de que haviam "pendências burocráticas" que estavam impedindo a oficialização do negócio:

"São acertos burocráticos que estão faltando. E o Fortaleza sempre busca em cada detalhe hoje proteger os seus direitos. O Fortaleza está buscando minunciosamente cada detalhe da situação e no momento correto ela vai vir. O Fortaleza vai sempre protegendo aquilo que é seu", disse.

Com a questão resolvida, David chegou à capital gaúcha para fazer os exames e assinar o acordo até dezembro de 2025 na transação que tem o aporte de R$ 10,8 milhões para ter os direitos do atacante. Enquanto o equivalente a R$ 5,4 milhões tem previsão de pagamento à vista, o restante será pago em parcelas.