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Chegou com moral

Atacante capixaba é apresentado oficialmente no Internacional

Contratado junto ao Fortaleza, David Corrêa chega para substituir Yuri Alberto no Colorado, que o negocia com o futebol russo
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 19:21

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 19:21

Futebol
David teve boa temporada pelo Fortaleza e chegou com status de reforço ao Colorado Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O atacante David foi anunciado oficialmente como novo reforço do Internacional. Depois da negociação ser dada como verbalmente resolvida há alguns dias, o clube tornou pública a contratação do atleta nesta segunda-feira (24). Ele estava no Fortaleza.
Se na parte teórica estava tudo certo, o apontamento recente feito pelo advogado Alex Santiago no podcast 'Glória e Tradição", na última sexta-feira (21), foi de que haviam "pendências burocráticas" que estavam impedindo a oficialização do negócio:
"São acertos burocráticos que estão faltando. E o Fortaleza sempre busca em cada detalhe hoje proteger os seus direitos. O Fortaleza está buscando minunciosamente cada detalhe da situação e no momento correto ela vai vir. O Fortaleza vai sempre protegendo aquilo que é seu", disse.

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Com a questão resolvida, David chegou à capital gaúcha para fazer os exames e assinar o acordo até dezembro de 2025 na transação que tem o aporte de R$ 10,8 milhões para ter os direitos do atacante. Enquanto o equivalente a R$ 5,4 milhões tem previsão de pagamento à vista, o restante será pago em parcelas.
"É uma satisfação imensa estar aqui. Um clube gigantesco e com uma torcida maravilhosa, que sempre lota o estádio. Uma oportunidade muito boa para mim, um elenco qualificado. A gente tem tudo para fazer um belo ano e eu estou muito feliz e fazer parte disso", pontuou David.

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