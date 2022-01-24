Vasco reintegra o goleiro Vanderlei ao elenco para o início da temporada

Após treinar separado do elenco nas últimas duas semanas, o goleiro Vanderlei será reintegrado ao grupo principal do Vasco para o início da temporada. A comissão técnica do Cruz-Maltino decidiu que o arqueiro está nos planos. Sendo assim, o jogador treina com o elenco a partir desta segunda visando a estreia no Campeonato Carioca. Aos 37 anos, Vanderlei chegou ao Vasco na última temporada com status de titular, mas na reta final da Série B perdeu espaço para o jovem Lucão e chegou a ficar fora dos planos do técnico Zé Ricardo. Com essa decisão, o atleta será uma opção no gol ao lado de Thiago Rodrigues, Halls e Alexander.
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Na próxima quarta-feira, o time estreia no Campeonato Carioca diante do Volta Redonda, às 19h, no Raulino de Oliveira. Até o momento, Vanderlei disputou 35 partidas com a Cruz de Malta no peito e tenta reencontrar o caminho das boas atuações.
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A comisão técnica do Vasco aprovou o comprometimento do goleiro nos treinos. Mesmo separado do elenco, ele chamou atenção e demonstrou o desejo de permanecer e voltar à elite do futebol brasileiro com o clube carioca no fim da temporada.