Vasco reintegra o goleiro Vanderlei ao elenco para o início da temporada

Após treinar separado do elenco nas últimas duas semanas, o goleiro Vanderlei será reintegrado ao grupo principal do Vasco para o início da temporada. A comissão técnica do Cruz-Maltino decidiu que o arqueiro está nos planos. Sendo assim, o jogador treina com o elenco a partir desta segunda visando a estreia no Campeonato Carioca. Aos 37 anos, Vanderlei chegou ao Vasco na última temporada com status de titular, mas na reta final da Série B perdeu espaço para o jovem Lucão e chegou a ficar fora dos planos do técnico Zé Ricardo. Com essa decisão, o atleta será uma opção no gol ao lado de Thiago Rodrigues, Halls e Alexander.