Botafogo perde no Rio para o Athletico-PR e vê o rebaixamento bem de perto

O Botafogo está cada vez mais próximo da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os alvinegros foram derrotados por 2 a 0 pelo Athletico, no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas seguem com apenas 23 pontos afundados na zona de rebaixamento. Os paranaenses chegaram a 37, e mira a parte de cima da classificação.
O Athletico foi mais competente nas finalizações. Os visitantes abriram o placar com Renato Kayser na etpa inicial. No segundo tempo, Léo Cittadini decretou a vitória dos paranaenses. O Botafogo criou pouco, mas quando chegou ao ataque desperdiçou boas chances, principalmente com Kalou.
Na próxima rodada, o Botafogo terá o clássico contra o Vasco, no domingo, em São Januário. O Athletico entra no dia anterior, contra o Coritiba, no duelo paranaense.
O jogo - A partida começou equilibrada, com as duas equipes em busca do ataque. O Athletico teve a primeira chance aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, Richard escorou e Renato Kayser quase mandou para a rede.
Só que o Botafogo respondeu em seguida. Primeiro, Kalou chutou colocado e quase acertou o gol de Santos. Depois, foi a vez de Pedro Raúl mandar pela linha de fundo.
O confronto seguiu equilibrado até os 30 minutos, quando o Athletico abriu o placar no Nilton Santos. Renato Kayser aproveitou cruzamento e Carlos Eduardo e mandou para a rede.
A partir dai, o Botafogo se lançou ao ataque. Os donos da casa quase empataram aos 38 minutos. Kevin fez boa jogada e cruzou para Kalou. Só que o marfinense finalizou mal, por cima do travessão. Com isso, os visitantes mantiveram a vantagem até o intervalo.
No segundo tempo, o Botafogo não teve tempo para reagir, pois aos três minutos o Athletico ampliou. Léo Cittadini aproveitou bola na área e finalizou para a rede.
Depois do novo revés, o Botafogo intensificou a busca pelo ataque. Os alvinegros ainda tiveram chance com Pedro Raul e José Welison, mas ambos pararam no goleiro Santos.
O panorama do jogo permaneceu o mesmo nos minutos finais. O Athletico seguiu organizado e saiu de campo com os três pontos do Rio de Janeiro.
