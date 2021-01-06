Atlético-MG confirma Rodrigo Caetano como diretor de futebol

O Atlético-MG confirmou nesta quarta-feira, 6 de janeiro, a contratação de Rodrigo Caetano como novo diretor de Futebol do clube, no lugar de Alexandre Mattos, demitido na última segunda-feira, 4. Rodrigo Caetano já se apresenta ao elenco nesta quinta-feira, 7, na Cidade do Galo. A entrevista de apresentação para a imprensa será na próxima sexta,8, às 9h30. Rodrigo Caetano foi desligado do Internacional no fim do ano e Paulo Bracks, ex-América-MG, foi efetivado em seu lugar, abrindo caminho para negociar com o time mineiro até o acerto.

VEJA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A O executivo estava de folga no Rio de Janeiro e o colegiado do Galo, formado pelo presidente Sérgio Coelho e um grupo de empresários que ajuda o clube financeiramente, fechou sua vinda para Minas Gerais. O trabalho de Caetano no Galo consistirá em seguir na briga pelo Brasileiro e, em caso de classificação para a Libertadores, reforçar o elenco e organizar as saídas e chegadas para o time principal. Rodrigo Caetano foi sondado por Vasco e São Paulo, além do Galo, porém, sem nenhum acordo fechado, ele acertou com o alvinegro de Minas. O executivo começou a carreira de executivo de futebol no Grêmio, seguindo para Vasco, Fluminense, Flamengo e, por último, o Internacional.