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Botafogo informa que Rafael sofre ruptura no tendão e passará por cirurgia

Lateral-direito do Alvinegro sofreu um pisão no pé esquerdo na partida de estreia do Carioca nesta terça-feira e rompeu o tendão do calcanhar

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 10:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 10:52
O Botafogo informou na manhã desta quarta-feira que Rafael sofreu uma ruptura total no tendão da perna esquerda e passará por uma cirurgia. O clube não comunicou um prazo para o retorno do lateral, mas esse tipo de lesão tem o processo de recuperação de no mínimo seis meses.
Botafogo
Rafael se lesionou com gravidade na estreia do time em 2022 e provavelmente perderá a temporada Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Rafael se lesionou no fim da primeira etapa do jogo contra o Boavista, pela estreia do Carioca. O lateral-direito subiu ao ataque e chutou para o gol, mas sofreu um pisão no pé esquerdo não intencional do jogador adversário. Com muitas dores, o camisa 7 do Botafogo foi substituído imediatamente.
O lateral-direito chegou ao clube em setembro do ano passado com boa expectativa. Rafael assumiu a emblemática camisa de número sete, mas recebeu poucas oportunidades na temporada passada por um processo de adaptação. No ano de 2022, a tendência era de que o atleta assumisse a titularidade da posição, porém, com essa lesão, deve desfalcar a equipe no primeiro semestre.
'O Botafogo informa que, após realização de exames de imagem na noite de terça (25) e na manhã desta quarta (26), foi constatada ruptura total no tendão calcâneo esquerdo do atleta Rafael. O jogador será submetido a cirurgia para em seguida iniciar o tratamento no DM.' - divulgou o clube.

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