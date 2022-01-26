Botafogo informa que Rafael sofre ruptura no tendão e passará por cirurgia

O Botafogo informou na manhã desta quarta-feira que Rafael sofreu uma ruptura total no tendão da perna esquerda e passará por uma cirurgia. O clube não comunicou um prazo para o retorno do lateral, mas esse tipo de lesão tem o processo de recuperação de no mínimo seis meses.

Rafael se lesionou com gravidade na estreia do time em 2022 e provavelmente perderá a temporada Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Rafael se lesionou no fim da primeira etapa do jogo contra o Boavista, pela estreia do Carioca. O lateral-direito subiu ao ataque e chutou para o gol, mas sofreu um pisão no pé esquerdo não intencional do jogador adversário. Com muitas dores, o camisa 7 do Botafogo foi substituído imediatamente.

O lateral-direito chegou ao clube em setembro do ano passado com boa expectativa. Rafael assumiu a emblemática camisa de número sete, mas recebeu poucas oportunidades na temporada passada por um processo de adaptação. No ano de 2022, a tendência era de que o atleta assumisse a titularidade da posição, porém, com essa lesão, deve desfalcar a equipe no primeiro semestre.