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Rikelmi comemora estreia pelo Botafogo e expõe: 'Agradecer essa torcida incomparável'

Meia de 20 anos fez sua primeira partida na equipe principal do Alvinegro nesta terça-feira, contra o Boavista pelo Campeonato Carioca
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LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 17:59

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:59

O Botafogo estreou na temporada com um empate. A equipe comandada por Enderson é recheada de garotos que vieram da base. Dessa forma, o meia Rikelmi ganhou oportunidade no time ao entrar na etapa final da partida. Em rede social, o jogador de 20 anos comemorou a estreia no grupo principal.> Botafogo informa que Rafael sofreu ruptura no tendão e passará por cirurgia
- Dia 25/01/2022 uma data que vai ficar registrada para o resto da minha vida, o dia em que eu faço a minha estreia pelo time profissional do Botafogo com essa torcida maravilhosa me dando todo o apoio. Tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente, depois a comissão técnica por confiar no meu trabalho, agradecer também a minha família por sempre me apoiar e me dá todo o suporte que preciso e agradecer essa torcida incomparável por acreditar em mim. Vamos em frente Glorioso. Dia 25/01/2022 Jamais será esquecido - celebrou o meia.
Rikelmi entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Juninho, que também estreou no profissional na noite desta terça-feira. O meia entrou como opção para dar ofensividade à equipe, mas não teve muito sucesso e o jogo continuou empatado.
> Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF
A próxima partida do Botafogo acontece no domingo, contra o Bangu, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A tendência é que Rikelmi continue à disposição de Enderson no banco de reservas da equipe.
Crédito: RikelmifezsuaestreiapeloprofissionaldoBotafogonestaterça-feira(Foto:VítorSilva/Botafogo

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