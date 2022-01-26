Rikelmi comemora estreia pelo Botafogo e expõe: 'Agradecer essa torcida incomparável'

O Botafogo estreou na temporada com um empate. A equipe comandada por Enderson é recheada de garotos que vieram da base. Dessa forma, o meia Rikelmi ganhou oportunidade no time ao entrar na etapa final da partida. Em rede social, o jogador de 20 anos comemorou a estreia no grupo principal.> Botafogo informa que Rafael sofreu ruptura no tendão e passará por cirurgia

- Dia 25/01/2022 uma data que vai ficar registrada para o resto da minha vida, o dia em que eu faço a minha estreia pelo time profissional do Botafogo com essa torcida maravilhosa me dando todo o apoio. Tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente, depois a comissão técnica por confiar no meu trabalho, agradecer também a minha família por sempre me apoiar e me dá todo o suporte que preciso e agradecer essa torcida incomparável por acreditar em mim. Vamos em frente Glorioso. Dia 25/01/2022 Jamais será esquecido - celebrou o meia.

Rikelmi entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Juninho, que também estreou no profissional na noite desta terça-feira. O meia entrou como opção para dar ofensividade à equipe, mas não teve muito sucesso e o jogo continuou empatado.

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A próxima partida do Botafogo acontece no domingo, contra o Bangu, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A tendência é que Rikelmi continue à disposição de Enderson no banco de reservas da equipe.