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Nova proposta do Botafogo agrada a Elkeson, mas clube não avança por estar em transição da SAF

Burocracias internas em transição para a chegada de John Textor impedem que Botafogo oficialize números pelo atacante, e conversas por contratação não saem do lugar...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 14:42
Os novos números apresentados pelo Botafogo para tentar contratar Elkeson agradaram tanto ao jogador quanto ao estafe do atleta. No entanto, o clube ainda não pode oficializar a coisa. Em processo de transição para a chegada de John Textor, investidor que comprou a SAF do Alvinegro, o clube está em um momento que impede de fazer "movimentos concretos" no mercado.Dirigentes do Botafogo conversaram com representantes do atacante na última terça-feira, antes da partida contra o Boavista, pela estreia do Campeonato Carioca. Os números foram aumentados em relação à primeira proposta, feita em dezembro.
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As cifras apresentadas chegaram perto daquilo que o estafe do jogador havia pedido antes e a coisa caminhou para um entendimento mútuo. Na hora de "fechar o caixão", contudo, o Botafogo não pode fazê-lo. Por estar no processo de transição para a chegada de Textor, o clube está em um momento de troca de burocracia interna que o "congela" de fazer movimentos bruscos no mercado.
O aporte financeiro ainda não chegou por inteiro e a equipe de Textor ainda analisa os documentos para a assinatura definitiva da compra da SAF, então o Botafogo está no "meio do caminho" entre o modelo de gestão antigo e o novo. A coisa não anda para nenhum lado.O Botafogo mantém contatos praticamente diários com representantes de Elkeson, mas sabe que não existe como "ter preferência" pelo jogador. O clube sabe que se outra equipe chegar e oferecer cifras parecidas vai levá-lo. Internamente, há uma pressão para que os movimentos burocráticos caminhem com o discurso de melhora do elenco para a temporada 2022.
Enderson Moreira, inclusive, comentou sobre o assunto em coletiva na última terça-feira. O treinador afirmou que esse processo de transição com John Textor impede que o Botafogo faça contratações, mas que os jogadores já estão mapeados. O clube continua atrás de Elkeson.
Crédito: ElkesonéalvodoBotafogopara2022(MontagemLance!

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