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Botafogo: Fábio deseja força a Rafael após ruptura no tendão de Aquiles: 'Vai voltar ainda mais forte'

Lateral do Nantes-FRA publicou mensagem de força ao irmão, que teve lesão no tendão calcâneo estreia do Botafogo no Campeonato Carioca contra o Boavista...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 13:30
Rafael teve uma grave lesão logo no primeiro jogo do Botafogo na temporada. O lateral-direito rompeu o tendão de Aquiles após uma disputa no empate em 1 a 1 com o Boavista nesta terça-feira, pelo Campeonato Carioca. Nas redes sociais, Fábio, o irmão gêmeo, compartilhou uma mensagem de força.+ Enderson explica que transição para Textor é entrave no Botafogo e busca reforços com 'currículo significativo'
- Tudo no tempo de Deus, você vai voltar ainda mais forte como sempre.E com essa felicidade, no momento sei como deve estar se sentindo, e vou estar aqui por você, como sempre esteve pra mim, todas as vezes.Já já vai estar jogando no nosso time de coração, que amamos desde de pequeno. Te amo muito meu irmão - publicou no Instagram.
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O Botafogo não divulgou tempo de recuperação para Rafael, mas a previsão de retorno para lesões de ruptura no tendão calcâneo são de, geralmente, seis a nove meses.
O lateral-esquerdo está no Nantes-FRA e, mesmo de longe, acompanha o Glorioso até por ser torcedor assumido do clube. O Botafogo retorna aos gramados no domingo para enfrentar o Bangu, pelo Estadual.
Crédito: Rafael,jogadordoBotafogo,eFábio(Foto:Reprodução/BotafogoTV

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