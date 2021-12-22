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Benfica nega interesse de Jorge Jesus em voltar para o Flamengo

O clube português afirmou que o treinador quer permanecer em Lisboa e está focado em vencer títulos com o time português
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 dez 2021 às 17:26

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 17:26

O técnico Jorge Jesus, do Benfica
O técnico Jorge Jesus, do Benfica, está sendo sondado para retornar ao Flamengo Crédito: Reprodução Benfica
O Benfica demonstrou que não está disposto abrir mão de Jorge Jesus e liberá-lo para o Flamengo tão facilmente. Em nota publicada na tarde desta quarta-feira (22), o clube português afirmou que o treinador quer permanecer em Lisboa e está focado em vencer títulos com o Benfica. O pronunciamento foi feito após rumores sobre um possível acerto entre o clube carioca e o treinador.
"O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes. Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura", publicou o clube português, em seu site.

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O Benfica ocupa atualmente a terceira colocação no Campeonato Português e está a quatro pontos de distância dos líderes Porto e Sporting. Na Liga dos Campeões, a equipe de Lisboa se classificou para as oitavas de final e vai enfrentar o Ajax.
Nesta quinta-feira (23), o clube enfrenta o Porto pela Copa de Portugal. Suspenso, Jorge Jesus dará lugar ao auxiliar João de Deus, que também comentou sobre o encontro do colega com a cúpula do Flamengo.

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