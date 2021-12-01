Vale o título

Bahia x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Galo pode finalmente confirmar o título nacional em caso de vitória; Tricolor Baiano luta para escapar da zona do rebaixamento
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 18:49

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:49

Hulk vive grande fase e balançou a rede mais uma vez
Hulk vive grande fase e balançou a rede mais uma vez Crédito: Pedro Souza/Atletico-MG
Será que agora vai? O Atlético-MG tem mais uma chance de ganhar o título do Brasileirão de forma antecipada nesta quinta-feira (02), às 18h, em Salvador, diante do Bahia, em jogo atrasado da 32ª rodada. Basta o time mineiro derrotar os baianos para celebrar o bicampeonato nacional. O técnico Cuca terá de apostar na força do seu elenco, já que terá seis desfalques. Além de Savarino e Dylan, que o clube não informou o motivo de não irem a Salvador, Allan, Jair e Diego Costa também ficam em Belo Horizonte, suspensos. Réver está lesionado.
No Bahia, que ocupa a 17ª posição, com 40 pontos e luta para não ser rebaixado, o técnico Guto Ferreira não contará com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que foi expulso na derrota baiana para o Atlético-GO por 2 a 1. O zagueiro Luiz Otávio, com dores no joelho, ainda é dúvida.
O Galo não vence o Bahia em Salvador há 17 anos. Se essa escrita foi desfeita, o Alvinegro entoará o grito de campeão nacional pela segunda vez em sua história. Empate ou derrota adiará a festa para domingo (05), contra o Red Bull Bragantino, em casa.

FICHA TÉCNICA - BAHIA x ATLÉTICO-MG

  • Data: 2 de dezembro 2021
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
  • Onde assistir: Globo (MG) e Premiere 

  • BAHIA: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Germán Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Rodriguinho; Rossi (Ronaldo), Raí Nascimento e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira
  • ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Vargas (Sasha), Keno e Hulk. Técnico: Cuca

