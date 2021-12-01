Bahia x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Será que agora vai? O Atlético-MG tem mais uma chance de ganhar o título do Brasileirão de forma antecipada nesta quinta-feira (02), às 18h, em Salvador, diante do Bahia, em jogo atrasado da 32ª rodada. Basta o time mineiro derrotar os baianos para celebrar o bicampeonato nacional. O técnico Cuca terá de apostar na força do seu elenco, já que terá seis desfalques. Além de Savarino e Dylan, que o clube não informou o motivo de não irem a Salvador, Allan, Jair e Diego Costa também ficam em Belo Horizonte, suspensos. Réver está lesionado.
No Bahia, que ocupa a 17ª posição, com 40 pontos e luta para não ser rebaixado, o técnico Guto Ferreira não contará com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que foi expulso na derrota baiana para o Atlético-GO por 2 a 1. O zagueiro Luiz Otávio, com dores no joelho, ainda é dúvida.
O Galo não vence o Bahia em Salvador há 17 anos. Se essa escrita foi desfeita, o Alvinegro entoará o grito de campeão nacional pela segunda vez em sua história. Empate ou derrota adiará a festa para domingo (05), contra o Red Bull Bragantino, em casa.
FICHA TÉCNICA - BAHIA x ATLÉTICO-MG
- Data: 2 de dezembro 2021
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Fonte Nova, Salvador (BA)
- Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Onde assistir: Globo (MG) e Premiere
- BAHIA: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Germán Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Rodriguinho; Rossi (Ronaldo), Raí Nascimento e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira
- ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Vargas (Sasha), Keno e Hulk. Técnico: Cuca