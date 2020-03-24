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BBB 20

Babu e Prior caem nas graças de jogadores de futebol e torcedores entram na onda

Internautas movimentam as redes sociais com dezenas de postagens sobre Babu e Prior, e atletas fazem coro. Confira os memes

Publicado em 23 de Março de 2020 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 21:18

BBB 20: Babu e Prior são os brothers preferidos do mundo do futebol

O BBB 20 é um fenômeno de audiência. E seu alcance foi potencializado, ao menos no mundo do futebol, já que o principal esporte do país está com suas atividades paralisadas por conta da pandemia do coronavírus. Nas redes sociais é possível perceber que atletas e torcedores não param de falar sobre o reality show, principalmente quando os acontecimentos envolvem o ator Babu Santana e o arquiteto Felipe Prior.  
Os jogadores do Flamengo não perdem um programa e sempre comentam nas redes sociais. Um dos mais empolgados, Gabigol já mandou até recado para a mãe de Prior, quando o brother se livrou do paredão. Everton Ribeiro e Pedro não ficam atrás. Sempre postam sobre o reality. O atacante capixaba Richarlison, mesmo de longe, não perde uma confusão da dupla na casa mais vigiada do país. Resta saber se toda essa torcida vai conseguir levar  "O Paizão" (Babu) ou "El Mago" (Felipe Prior)ao título do BBB.

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