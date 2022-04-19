Atacante capixaba, Mini-Hulk brilha na base do Atlético-MG

Aos 11 anos, capixaba conhecido como "Mini-Hulk" faz sucesso nas categorias de base do Atlético-MG Crédito: Atlético-MG/Divulgação

O talento do atacante capixaba Vinícius, de 11 anos, vem chamando a atenção no Atlético-MG sub-12. Com a mudança para Minas Gerais, o jogador carrega consigo o apelido de “Mini-Hulk” por se destacar nas categorias de base do Galo e querer seguir os passos do craque do time mineiro.

Independentemente da qualidade em campo, há outros motivos para relacionar Vinícius Moreira de Souza ao craque do Campeonato Brasileiro 2021. Nascido na Serra, ele quer brilhar com as cores do Atlético-MG, clube que defende desde o dia 16 de fevereiro.

O Mini-Hulk chegou ao Galo após passar por um período de avaliação. O garoto de 11 anos recebeu um convite após se destacar no Parma, de Novo Horizonte, time amador do município da Serra. O capixaba já tinha sido vice-campeão da Copa Metropolitana de quadra na categoria sub-10, com a Escola Oficial de Futsal do Flamengo, em Laranjeiras, na Serra.

"O apelido surgiu com alguns amigos de clube e pais de amigos de clube me chamando de Mini-Hulk pela minha aparência, um pouco parecida e por minhas características de jogo. E também pelo meu corpo", declarou.

Quando o assunto é futebol, o Mini-Hulk não fica somente pela torcida pelo camisa 7 do Atlético-MG. O jogador das categorias de base do Galo quer seguir os passos do craque de 35 anos. "Com certeza me inspiro nele. Hulk hoje para mim é um dos melhores do mundo e, na minha opinião, deveria ter oportunidade novamente na Seleção", disse.

Vinícius sonha em se profissionalizar com a camisa do Atlético-MG Crédito: Atlético-MG/Divulgação

Além disso, Vinícius tem o sonho de se profissionalizar no time mineiro, como fizeram os capixabas Savinho (18 anos) e João Victor “Capixaba” (25 anos).