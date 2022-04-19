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Atacante capixaba, Mini-Hulk brilha na base do Atlético-MG

Natural da Serra, Vinícius (11 anos) comemora o bom início no Galo e sonha em ser jogador profissional pelo clube
Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

19 abr 2022 às 19:17

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 19:17

Aos 11 anos, capixaba conhecido como
Aos 11 anos, capixaba conhecido como "Mini-Hulk" faz sucesso nas categorias de base do Atlético-MG Crédito: Atlético-MG/Divulgação
O talento do atacante capixaba Vinícius, de 11 anos, vem chamando a atenção no Atlético-MG sub-12. Com a mudança para Minas Gerais, o jogador carrega consigo o apelido de “Mini-Hulk” por se destacar nas categorias de base do Galo e querer seguir os passos do craque do time mineiro.
Independentemente da qualidade em campo, há outros motivos para relacionar Vinícius Moreira de Souza ao craque do Campeonato Brasileiro 2021. Nascido na Serra, ele quer brilhar com as cores do Atlético-MG, clube que defende desde o dia 16 de fevereiro. 
O Mini-Hulk chegou ao Galo após passar por um período de avaliação. O garoto de 11 anos recebeu um convite após se destacar no Parma, de Novo Horizonte, time amador do município da Serra. O capixaba já tinha sido vice-campeão da Copa Metropolitana de quadra na categoria sub-10, com a Escola Oficial de Futsal do Flamengo, em Laranjeiras, na Serra.

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"O apelido surgiu com alguns amigos de clube e pais de amigos de clube me chamando de Mini-Hulk pela minha aparência, um pouco parecida e por minhas características de jogo. E também pelo meu corpo", declarou.
Quando o assunto é futebol, o Mini-Hulk não fica somente pela torcida pelo camisa 7 do Atlético-MG. O jogador das categorias de base do Galo quer seguir os passos do craque de 35 anos. "Com certeza me inspiro nele. Hulk hoje para mim é um dos melhores do mundo e, na minha opinião, deveria ter oportunidade novamente na Seleção", disse.
Vinícius sonha em se profissionalizar com a camisa do Atlético-MG
Vinícius sonha em se profissionalizar com a camisa do Atlético-MG Crédito: Atlético-MG/Divulgação
Além disso, Vinícius tem o sonho de se profissionalizar no time mineiro, como fizeram os capixabas Savinho (18 anos) e João Victor “Capixaba” (25 anos).
"Sou muito feliz em jogar no Atlético, pois é o sonho de qualquer pessoa que tem o sonho de ser jogador. Está sendo a melhor e maior experiência da minha vida, sempre tive o sonho de jogar em algum clube e sou muito feliz em ser no Atlético Mineiro. É uma emoção fora do normal, uma experiência que sempre tive o sonho e graças a Deus estou tendo minha oportunidade. Espero daqui uns anos ser um grande jogador profissional do Atlético Mineiro e poder retribuir tudo que eles estão fazendo por mim hoje."

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