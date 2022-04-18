Esquiva Falcão luta em maio a prévia para o cinturão mundial

Esquiva Falcão está muito perto de lutar pelo cinturão Crédito: Mario Palhares

O boxe brasileiro vive sua melhor fase em décadas com resultados expressivos de seus atletas mundo afora, tanto nos ringues profissionais, quanto nas competições olímpicas. O número de lutadores com chances de títulos mundiais está ligado ao investimento em eventos e na divulgação das lutas, como faz o Boxing For You em parceria com Top Rank, maior promotora do mundo.

De Londres-2012 até Tóquio-2020, a nobre arte conquistou seis medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata, e duas de bronze. O último e único pódio antes na modalidade havia sido com Servílio de Oliveira nos Jogos da Cidade do México, em 1968. No boxe profissional, atletas como Esquiva Falcão e Robson Conceição estão próximos de disputar o cinturão em suas respectivas categorias.

O próximo show do Boxing For You será de Esquiva Falcão no dia 29 de maio, na Arena de Lutas, combate prévio ao duelo contra o cazaque Gennadiy Gennadyevich Golovkin, o Triplo G, pelo título mundial dos médios (até 73 kg) da IBF - Federação Internacional de Boxe. Ainda com adversário a ser definido, Esquiva segue treinando forte visando as duas lutas mais importantes da sua carreira.

"É a minha chance de ser campeão e não vou deixar passar. Represento o Brasil desde o início de carreira no boxe olímpico, o que me deu medalhas em mundiais e nos Jogos de Londres. Sempre procuro entrar no ringue com um adereço do meu país, pois sei que sou referência do boxe mundial e quando estou lutando, eu estou com os brasileiros na minha luva", disse Esquiva Falcão.

O pugilista de 32 anos tem um cartel de 29 lutas com 29 vitórias, sendo 20 por nocaute. No Boxing for You já fez três apresentações que marcaram a história da nobre arte no Brasil. A primeira foi em 2019 no Portobello Safari & Resort, em Mangaratiba (RJ), noite de lutas que teve transmissão de cinco TVs, fato único para o esporte.

"Nunca vou esquecer a chance que tive de lutar com a torcida ao meu lado, gritando palavras de incentivo do início ao último round. Com a pandemia, eu fiquei sem ter minha torcida do lado, mas espero que em maio a realidade seja outra e a gente faça um show. Tenho certeza de que vou impressionar os fãs do boxe daqui e de fora, bem como os promotores. Se tudo correr bem, Esquiva vs Triplo G será no Brasil também", comentou Esquiva Falcão.

Além disso, o evento que teve outros dois medalhistas como Robson Conceição e Adriana Araújo, foi o primeiro do boxe realizado a beira-mar, o pioneiro a ter transmissão para toda a América Latina. Os números fazem do Boxing for You a principal marca em eventos de boxe no Brasil. Desde 2017 até aqui foram 10 grandes eventos do B4Y com cobertura nacional e internacional em TV, Pay TV e Streaming.

O evento de 29 de maio terá duração prevista de 3 horas e será transmitido por streaming nos canais oficiais do Boxing For You e em uma emissora de tv a cabo, que está em negociação. O B4Y é o detentor de todas as propriedades de arena, desde a aplicação de marcas no ringue, totem, backdrops, placas, até a presença nas artes informativas que compõem a transmissão para a mídia.