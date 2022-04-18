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André Stein e George faturam etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Atleta capixaba subiu mais uma vez no pódio em uma competição em Itapema-SC, o sexto em sete torneios disputados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2022 às 17:11

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:11

André e George venceram etapa do Mundial em Itapema-SC
André e George venceram etapa do Mundial em Itapema-SC Crédito: Fabio Silva/Inovafoto/CBV
Competição de vôlei de praia em Itapema virou sinônimo de pódio para o capixaba André Stein e seu parceiro George. Neste domingo (17), a dupla colocou mais uma medalha na coleção de conquistas em areias catarinenses. Ao vencer os tchecos Perusic/Schweiner por 2 sets a 1, eles foram campeões da etapa Challenge do Circuito Mundial 2022 disputada na Meia Praia.
Nos sete torneios que Itapema já recebeu, André só não esteve no pódio uma vez - ele tem três títulos do Circuito Mundial (2018, 2021 e 2022), além de um ouro (2017), uma prata (2022) e um bronze (2021) em etapas do Circuito Brasileiro. George não fica atrás. Além do bicampeonato no Circuito Mundial (2021 e 2022), conquistou duas pratas (2017 e 2022) e um bronze (2021) no Brasileiro.

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“A gente ama jogar nessa cidade. Temos um histórico muito bom aqui, então chegamos com o sorriso estampado no rosto, sabendo que vai ter muita torcida. É uma energia muito boa, e a cada ano que passa a gente ganha mais confiança. Deu certo mais uma vez. Jogar o Circuito Mundial em casa e sair com a vitória é muito especial”, afirmou André.
“É um torneio de alto nível, então todo jogo é uma batalha. Foi a primeira vez que a gente enfrentou esse time, então nosso primeiro set foi mais para conhecer a dupla. Depois a gente impôs nosso jogo. É muito difícil subir no lugar mais alto do pódio, e a gente conseguiu fazer isso mais uma vez aqui em Itapema”, destacou George. 

FEMININO

Também teve festa brasileira no torneio feminino em Itapema. Andressa e Vitória faturaram a medalha de bronze com uma vitória por 2 sets a 0 (21/11 e 21/17) contra as alemãs Borger e Sude.
“Ganhar no Brasil é bom demais. Quando estamos na dificuldade, a galera grita seu nome, dá um incentivo. É muito especial jogar em Itapema. A gente vem tendo bons resultados aqui, então eu amo duas vezes mais”, comemorou Vitória, que também ao lado da parceira também conquistou a prata no Top 8 da etapa de Itapema do Circuito Brasileiro, há duas semanas.
“Estar entre as três melhores do mundo em uma etapa não é uma tarefa fácil. Estamos muito felizes com nosso time e nossa evolução”, completou Andressa.
Com os resultados desta etapa, realizada em parceria da CBV com a Prefeitura de Itapema, o Brasil soma cinco medalhas no Circuito Mundial 2022. Carol Solberg e Bárbara Seixas foram campeãs do Challenge de Tlaxcala, no México, etapa em que Elize Maia/Thamela faturaram o bronze. Na disputa Elite de Rosarito, também no México, Talita e Rebecca ficaram com o bronze.

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