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Acidente

Anac diz que avião com integrantes do Palmas estava com a manutenção em dia

A Anac divulgou ainda que está apurando "o tipo de transporte executado no momento do voo para averiguar se houve alguma irregularidade na prestação do serviço"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 11:38

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 11:38

Anac diz que o avião estava com a manutenção em dia
Anac diz que o avião estava com a manutenção em dia Crédito: Reprodução / Twitter
Dois dias depois do acidente que matou seis pessoas - entre eles o presidente do Palmas, Lucas Meira, e os jogadores Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari -, em Porto Nacional, no Tocantins, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta terça-feira que o avião estava apto a voar e com a manutenção em dia, mas não tinha permissão para realizar o serviço de táxi aéreo, podendo ser usada apenas pelos proprietários ou em voo não remunerado.
A Anac divulgou ainda que está apurando "o tipo de transporte executado no momento do voo para averiguar se houve alguma irregularidade na prestação do serviço".
"Em relação à aeronave de matrícula PT-LYG não há registro na ANAC para alteração de propriedade, que atualmente é registrada em nome de CONSTRUT.MEIRELLES MASCARENHAS LTDA. A Agência está apurando o tipo de transporte executado no momento do voo para averiguar se houve alguma irregularidade na prestação do serviço. Cabe esclarecer que a aeronave em questão estava apta a voar e com a manutenção em dia e que, por ser privada, só poderia ser usada pelos proprietários ou em voo não remunerado", informou a Anac em uma nota oficial.
O avião caiu momentos após levantar voo de um pequeno aeroporto no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. A aeronave tinha acabado de decolar e acabou atingindo o solo em um matagal, logo após a cabeceira da pista. Além dos integrantes do Palmas, morreu o piloto, identificado como comandante Wagner.
O time do Tocantins jogaria contra o Vila Nova, em Goiânia, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa Verde. O Palmas também tinha um jogo pelo Campeonato Tocantinense nesta quinta, no estádio Nilton Santos, em Palmas, contra o Araguacema.

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