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Lucca dedica seu gol na vitória do Fluminense sobre o Botafogo às vítimas da tragédia de Palmas

Autor do primeiro gol tricolor no clássico, atacante lamenta a morte do mandatário do clube tocantinense, Lucas Meira, uma das vítimas do acidente ocorrido neste domingo...
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Publicado em 

24 jan 2021 às 22:48

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 22:48

Crédito: 'Lucas (Meira foi um amigo que eu fiz no futebol', disse Lucca (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
A emoção tomou conta do Fluminense ao final da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na noite deste domingo, pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado, em São Januário, o atacante Lucca falou, em entrevista ao Premiere, sobre o cenário desafiador no Clássico Vovô.
- Muito importante em um jogo difícil, no qual a gente estava tentando, pecando no último passe, podia tomar decisões melhores - afirmou.
Em seguida, não escondeu o quanto estava sentido com o acidente aéreo que vitimou quatro jogadores do Palmas e, em especial, seu conterrâneo, Lucas Meira, que era mandatário do clube tocantinense.
- Foi uma vitória muito importante, estávamos tentando de tudo, mas pecando na hora do passe. Deixo meus sentimentos a um amigo da minha cidade, o Lucas, presidente do Palmas, cidade onde fui criado. Fomos surpreendidos com essa notícia hoje, a cidade toda está muito triste com a tragédia. Foi um amigo que fiz no futebol e ele vinha fazendo grande trabalho no Palmas - disse.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, contra o Goiás, no Nilton Santos, às 20h30.

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