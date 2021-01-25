Lucca dedica seu gol na vitória do Fluminense sobre o Botafogo às vítimas da tragédia de Palmas

Crédito: 'Lucas (Meira foi um amigo que eu fiz no futebol', disse Lucca (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

A emoção tomou conta do Fluminense ao final da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na noite deste domingo, pela trigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado, em São Januário, o atacante Lucca falou, em entrevista ao Premiere, sobre o cenário desafiador no Clássico Vovô.

- Muito importante em um jogo difícil, no qual a gente estava tentando, pecando no último passe, podia tomar decisões melhores - afirmou.

Em seguida, não escondeu o quanto estava sentido com o acidente aéreo que vitimou quatro jogadores do Palmas e, em especial, seu conterrâneo, Lucas Meira, que era mandatário do clube tocantinense.

- Foi uma vitória muito importante, estávamos tentando de tudo, mas pecando na hora do passe. Deixo meus sentimentos a um amigo da minha cidade, o Lucas, presidente do Palmas, cidade onde fui criado. Fomos surpreendidos com essa notícia hoje, a cidade toda está muito triste com a tragédia. Foi um amigo que fiz no futebol e ele vinha fazendo grande trabalho no Palmas - disse.