Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vítima de tragédia aérea do Palmas teve passagem pelo Santos em 2018

Marcus Molinari disputou uma partida pelo Peixe no Campeonato Brasileiro de Aspirantes...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 10:49
Crédito: Marcus Molinari assinou contrato com o Santos em 2018. Imagem: reprodução
Uma das vítimas da tragédia com o avião que levava o presidente do Palmas e mais quatro jogadores para uma partida da Copa Verde neste domingo teve uma rápida passagem pelo Santos B, em 2019.Marcus Molinari chegou ao Santos em 2018 para um período de avaliação depois de passagens por Villa Nova (MG) e Araxá (MG). Atacante canhoto, ele era chamado de Marcus Vinícius e foi aprovado pelo então técnico do time Sub-20, Lendro Mehlich. Assinou um contrato até o final de 209, mas jogou apenas uma partida pelo clube, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
>> Veja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Cheguei no Santos em abril e ele estava em avaliação. Era um centroavante canhoto, mas fisicamente não estava bem. A gente deixou ele cerca de um mês se preparando física e tecnicamente. Ele tinha uma boa finalização e isso chamou nossa atenção. Nós acabamos aprovando. Ele entrou um pouco contra o Vitória no final. Contra o Grêmio, ele seria titular porque o Diego Cardoso tinha ido viajar com o profissional para o México, mas e sentiu uma lesão no aquecimento e acabou não voltando mais. Era um atleta tranquilo, procurava fazer o máximo, educado, pedia sempre orientação. Foi uma passagem curta, mas agradável. Uma pena. Que deus conforte a família - afirmou Leandro Melich, que atualmente está no Ska Brasil, time do ex-jogador Edmílson.Depois de deixar o Santos, Marcus Molinari atuou por Tupi, Ipatinga, Tupynambás e Palmas. Ele enfrentaria o Vila Nova, pela Copa Verde, mas o avião que levava ele, outros três jogadores e o presidente do Palmas, além do piloto, explodiu no ar logo após a decolagem.No Santos, Marcus atuou ao lado de jogadores como o goleiro John, o zagueiro Sabino, hoje no Coritiba, meia Anderson Ceará, entre outros. Alguns ex-companheiros publicaram mensagens de luto nas redes sociais. O Santos fez uma nota no Twitter declarando solidariedade ao Palmas, mas sem citar a passagem de Marcus pelo clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados