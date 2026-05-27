Grupo é encontrado com vida após uma semana em caverna inundada no Laos

O sistema de cavernas, que se estende até o subsolo, também é extremamente estreito, com algumas câmaras medindo apenas cerca de 50 cm de largura, dizem os socorristas Crédito: Reuters

Equipes de resgate no Laos encontraram cinco pessoas vivas dentro de uma caverna inundada depois de ficarem presas por uma semana após fortes chuvas e deslizamentos de terra.

Duas outras pessoas que estavam com eles estão desaparecidas, disseram as equipes de resgate do Laos e da Tailândia envolvidas na operação.

Os sete faziam parte de um grupo de moradores da província central de Xaysomboun que entraram na caverna na quarta-feira da semana passada em busca de depósitos de ouro e vida selvagem, mas não conseguiram sair porque a entrada da caverna estava bloqueada.

Imagens compartilhadas pelos socorristas mostraram mergulhadores de cavernas rastejando por passagens estreitas e lamacentas que estavam quase completamente inundadas.

Bounkham Luanglath, da organização Rescue Volunteer for People, disse à Associated Press que a busca pelos desaparecidos continuaria.

"Eu ainda estou tremendo", disse ele em uma mensagem de voz. "Nossa equipe conseguiu."

O sistema de cavernas, que se estende a grandes profundidades no subsolo, também é muito estreito, com algumas câmaras medindo apenas cerca de 50 cm, dizem os socorristas.

"Encontramos cinco pessoas vivas e todas em segurança", disse o grupo de resgate laociano Rescue Volunteer for People em uma publicação nas redes sociais. "Ainda há duas pessoas que estamos procurando."

O socorrista tailandês Kengkach Bangkawong disse no Facebook que os moradores foram encontrados às 16h30 no horário local (6h30 no horário de Brasília).

O mergulhador especialista em resgate Mikko Paasi, da Finlândia, disse na quarta-feira que os socorristas precisavam “navegar por centenas de metros de bloqueios constantes, inundações, riscos de colapso e alto risco de contaminação da qualidade do ar” dentro da caverna, que ele chamou de “mina de ouro abandonada”.

Ele estimou que as sete pessoas estavam presas a cerca de 300 metros da saída.

"A área não pertence a ninguém", disse um socorrista laosiano à agência de notícias AFP. "Os moradores locais costumam ir lá para cavar buracos e procurar comida."

Kengkach fez parte da equipe que ajudou a resgatar 12 meninos tailandeses e seu treinador de futebol após eles ficarem presos por duas semanas dentro de uma caverna inundada sob uma montanha na província de Chiang Rai, na Tailândia, em 2018.

O resgate extraordinário envolveu mais de 10 mil especialistas de todo o mundo e atraiu enorme atenção internacional. Vários filmes e documentários foram feitos com base nele, incluindo o longa-metragem Treze Vidas: O Resgate e o documentário The Rescue.