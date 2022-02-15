Agora no Vasco, Zé Gabriel se apresenta: 'O papo foi curto, foi reto para eu vir de volante'

O 13º jogador contratado pelo Vasco para a temporada agora está oficialmente apresentado. Zé Gabriel, jogador que começou a carreira como atacante, mas já atuou até como zagueiro, foi trocado pelo Cruz-Maltino com o Internacional, numa negociação que levou Bruno Gomes para Porto Alegre. E o jogador que defenderá o clube de São Januário usou de poucas palavras para falar sobre seu posicionamento em campo.- Na verdade, desde próximo do final do ano passado eu já tinha retomado a minha posição de origem, que é volante. E o papo foi curto, foi reto, para eu vir de volante. E estou aqui nessa posição - garantiu o jogador de 23 anos.