Rio Branco VN está novamente nas finais do Campeonato Capixaba 2021

O Rio Branco VN está nas finais do Campeonato Capixaba, pelo segundo ano consecutivo Crédito: Cid Fernandes/ Rio Branco FC

Globo Esporte - O Rio Branco VN está nas finais do Campeonato Capixaba, pelo segundo ano consecutivo. Campeão em 2020, o Brancão Polenteiro conquistou a vaga para a decisão com a vitória de 3 a 0 (ida 0 a 0) sobre o Rio Branco-ES, na tarde deste sábado (15), no jogo de volta das semifinais realizado no Olímpio Perim.

Na reedição da final do ano passado, o time de Venda Nova novamente levou a melhor, mas desta vez o confronto foi mais tranquilo. Depois do 0 a 0 na ida, a equipe de Carlos Roy garantiu a classificação com dois gols do atacante Stênio Garcia e um do meia Gustavo Tonoli, todos no primeiro tempo.

Nas finais do Campeonato Capixaba, o Rio Branco VN vai enfrentar o vencedor da outra semifinal entre Vitória-ES e Real Noroeste. No jogo de ida o placar ficou em 0 a 0 e a volta acontece neste domingo.

Os dois jogos das finais serão realizados na próxima semana - um no meio e outro no final. A Federação de Futebol ainda aguarda uma sinalização da TVE, veículo de comunicação do Governo do ES, para definir os dias e horários. O certo é o que a partida de ida será no Salvador Costa ou no José Olímpio da Rocha e a volta no Olímpio Perim, porque o Rio Branco VN fez a melhor campanha da primeira fase.