Rio Branco perde para o Vitória-BA e se despede da Copa do Brasil

Um apagão de apenas dois minutos foi o suficiente para o Rio Branco ver escapar qualquer chance de avançar na Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (07), o Capa-Preta perdeu por 2 a 0 para o Vitória-BA, no Barradão, a partida que era válida pela segunda fase da competição nacional e foi eliminado. Os gols do Rubro-Negro Baiano foram marcados aos 3, e aos 5 minutos da segunda etapa.
O Brancão volta a campo já no próximo sábado (10), data que marca o retorno do Campeonato Capixaba. O Rio Branco enfrenta o Vilavelhense, às 15h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
O JOGO
Visivelmente sem ritmo de jogo devido ao tempo de inatividade por conta da paralisação do Campeonato Capixaba, o Rio Branco sentiu o primeiro tempo. A etapa inicial foi de pressão do Vitória-BA, que teve domínio da posse de bola e melhores oportunidades. As principais aconteceram com David, que tentou de bicicleta e exigiu defesa de Diego, e Vico, que chutou de longe e acertou a trave. Do outro lado, o Brancão praticamente não levou perigo na sua proposta de contra-atacar. A única e muito boa chance ocorreu aos 23 minutos, quando Vandinho chutou em cima de Lucas Arcanjo.
Se o time capixaba conseguiu se segurar no primeiro tempo, tudo ruiu nos minutos iniciais da segunda etapa. Com cinco minutos de jogo, o Rubro-Negro balançou as redes com David, em cabeçada, e Gabriel Bispo, aproveitando roubada de bola no ataque, e "matou" a partida. O Brancão teve então que se soltar, melhorou com a entrada de Rafael Castro, quando criou boa chance, mas faltou inspiração. Enquanto isso, o Vitória seguia mais perigoso e voltou a acertar a trave com Vico e viu Catatau perder gol incrível.