Real Noroeste vence o Vitória e avança às finais do Capixabão 2021

Real Noroeste venceu Vitória nos pênaltis Crédito: Marcela Delatorre

Em busca do título inédito do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste vai disputar a terceira final nos últimos quatro anos. A vaga foi conquistada neste domingo (16). O time de Águia Branca empatou com o Vitória-ES em 1 a 1, no tempo normal, e venceu nos pênaltis, por 4 a 2, no Salvador Costa, na Capital.

A primeira partida terminou no 0 a 0, mas o jogo de volta, neste domingo, começou com um gol logo aos quatro minutos do primeiro tempo. O atacante Breno Herculano recebeu um passe de Aloísio e finalizou sem chances para Paulo Henrique.

O Vitória conseguiu o empate salvador apenas aos 51 da etapa final, quando João Paulo dividiu com Waldson, em cima da linha, e entrou com bola e tudo. No lance, o time do Real reclamou de um toque da bola no braço do meia.

Nas penalidades, o Real foi preciso e converteu as quatro cobranças com Igor Santos, Capone, Aloísio e Lucas Rex. O Vitória fez com João Paulo e Vitinho, mas perdeu com Angelo e Rael, que cobraram para fora.

DECISÃO DO CAMPEONATO

Na decisão, o Real Noroeste vai enfrentar o Rio Branco de Venda Nova, que, no sábado (15), eliminou o Rio Branco-ES, com uma vitória de 3 a 0.

O jogo de ida das finais será na quarta-feira (19), no José Olímpio da Rocha, e a volta no próximo sábado (22), no Olímpio Perim. O horários das partidas ainda foi divulgado.

