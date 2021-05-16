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Nos pênaltis

Real Noroeste vence o Vitória e avança às finais do Capixabão 2021

Após empate no tempo normal, time de Águia Branca garante a classificação no Campeonato Capixaba nas penalidades

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2021 às 20:21
Vitória-ES x Real Noroeste (Foto: Marcela Delatorre)
Real Noroeste venceu Vitória nos pênaltis Crédito: Marcela Delatorre
Em busca do título inédito do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste vai disputar a terceira final nos últimos quatro anos. A vaga foi conquistada neste domingo (16). O time de Águia Branca empatou com o Vitória-ES em 1 a 1, no tempo normal, e venceu nos pênaltis, por 4 a 2, no Salvador Costa, na Capital.
A primeira partida terminou no 0 a 0, mas o jogo de volta, neste domingo, começou com um gol logo aos quatro minutos do primeiro tempo. O atacante Breno Herculano recebeu um passe de Aloísio e finalizou sem chances para Paulo Henrique.
O Vitória conseguiu o empate salvador apenas aos 51 da etapa final, quando João Paulo dividiu com Waldson, em cima da linha, e entrou com bola e tudo. No lance, o time do Real reclamou de um toque da bola no braço do meia.

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Nas penalidades, o Real foi preciso e converteu as quatro cobranças com Igor Santos, Capone, Aloísio e Lucas Rex. O Vitória fez com João Paulo e Vitinho, mas perdeu com Angelo e Rael, que cobraram para fora.

DECISÃO DO CAMPEONATO

Na decisão, o Real Noroeste vai enfrentar o Rio Branco de Venda Nova, que, no sábado (15), eliminou o Rio Branco-ES, com uma vitória de 3 a 0. 
O jogo de ida das finais será na quarta-feira (19), no José Olímpio da Rocha, e a volta no próximo sábado (22), no Olímpio Perim. O horários das partidas ainda foi divulgado.
Eliminado e fora da Série D 2021, o Vitória agora volta a campo apenas na Copa Espírito Santo, que está prevista para ter início na segunda quinzena de setembro.

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