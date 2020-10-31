Duzinho Reis vê empate como um bom resultado para o Real Noroeste

De pênalti, Peixoto marcou o gol de empate do Real Noroeste Crédito: Vitor Nicchio/Vitória

O Real Noroeste empatou com o Vitória em 1 a 1 na tarde deste sábado (31), no estádio Salvador Costa, na Capital Capixaba, em partida válida pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a igualdade no placar, o time merengue chegou a 16 pontos e se manteve na terceira colocação do Grupo A-5, dentro da zona de classificação para a próxima fase da competição.

Para o técnico merengue Duzinho Reis, o empate não deixou de ser positivo, principalmente porque a equipe saiu atrás no marcador. Nós sabíamos que seria um jogo difícil. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, mas um empate fora de casa não deixa de ser um bom resultado, já que conseguimos suportar bem aqui na casa do adversário. Começamos perdendo, por um descuido, e com a chuva, o gramado também estava diferente., avaliou.

O atacante Ailton também destacou a importância do resultado na partida. A dificuldade existiu para os dois lados. Lutamos até o final. Não saímos com o resultado que queríamos, os 3 pontos, mas um ponto para gente também é importantíssimo para continuarmos na nossa caminhada, apontou.

FALTOU CAPRICHO

Para o próximo confronto, Duzinho Reis espera buscar mais equilíbrio entre defender bem e aproveitar as chances criadas. Com uma tranquilidade maior na parte defensiva, defendendo bem quando o adversário estiver com a bola, evitamos de tomar gol e podemos criar com mais capricho e qualidade, o que nos dá a possibilidade de seguir buscando o nosso objetivo, explica.

O atacante Jussimar, que chegou a finalizar na partida, concorda com o treinador que com um pouco mais de capricho, o gol pode sair. Precisamos acertar o último passe, para quando chegarmos na cara do gol, conseguirmos marcar fora de casa e assim sair com os três pontos.

PRÓXIMO JOGO

A equipe capixaba volta a entrar em campo no próximo sábado (07), contra o União Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes, no Mato Grosso, às 16h. O jogo será válido pela 11ª Rodada do Brasileiro Série D.