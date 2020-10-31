Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasileiro Série D

Duzinho Reis vê empate como um bom resultado para o Real Noroeste

Por ter saído atrás do placar e estar fora de casa, treinador acredita que o saldo é positivo para a equipe de Águia Branca

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 20:20
De pênalti, Peixoto marcou o gol de empate do Real Noroeste
De pênalti, Peixoto marcou o gol de empate do Real Noroeste Crédito: Vitor Nicchio/Vitória
O Real Noroeste empatou com o Vitória em 1 a 1 na tarde deste sábado (31), no estádio Salvador Costa, na Capital Capixaba, em partida válida pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a igualdade no placar, o time merengue chegou a 16 pontos e se manteve na terceira colocação do Grupo A-5, dentro da zona de classificação para a próxima fase da competição.
Para o técnico merengue Duzinho Reis, o empate não deixou de ser positivo, principalmente porque a equipe saiu atrás no marcador. Nós sabíamos que seria um jogo difícil. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, mas um empate fora de casa não deixa de ser um bom resultado, já que conseguimos suportar bem aqui na casa do adversário. Começamos perdendo, por um descuido, e com a chuva, o gramado também estava diferente., avaliou.

Veja Também

Vitória e Real Noroeste ficam no empate pela Série D do Brasileiro

Em mudança de última hora, Eleomar Pereira assume o comando do Rio Branco

O atacante Ailton também destacou a importância do resultado na partida. A dificuldade existiu para os dois lados. Lutamos até o final. Não saímos com o resultado que queríamos, os 3 pontos, mas um ponto para gente também é importantíssimo para continuarmos na nossa caminhada, apontou.

FALTOU CAPRICHO

Para o próximo confronto, Duzinho Reis espera buscar mais equilíbrio entre defender bem e aproveitar as chances criadas. Com uma tranquilidade maior na parte defensiva, defendendo bem quando o adversário estiver com a bola, evitamos de tomar gol e podemos criar com mais capricho e qualidade, o que nos dá a possibilidade de seguir buscando o nosso objetivo, explica.
O atacante Jussimar, que chegou a finalizar na partida,  concorda com o treinador que com um pouco mais de capricho, o gol pode sair. Precisamos acertar o último passe, para quando chegarmos na cara do gol, conseguirmos marcar fora de casa e assim sair com os três pontos.

PRÓXIMO JOGO

A equipe capixaba volta a entrar em campo no próximo sábado (07), contra o União Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes, no Mato Grosso, às 16h. O jogo será válido pela 11ª Rodada do Brasileiro Série D. 
* Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Poupança rende menos, crédito fica mais barato e o momento pede decisão
Sua poupança vai passar a render menos, mas isso pode ser bom
Imagem Edicase Brasil
Campanha nacional de proteção às crianças será lançada no ES
ana paula, taiana, carol neves, tania e thaise paste
Carolina Neves lança coleção em homenagem ao Dia das Mães

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados