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Futebol Capixaba

Vitória e Real Noroeste ficam no empate pela Série D do Brasileiro

O time merengue chegou aos 16 pontos e permanece na terceira colocação do Grupo A-5. Já o Alvianil, agora com 7 pontos, é o sétimo colocado da chave

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 16:57
Vitória e Real Noroeste fizeram duelo capixaba na Série D do Campeonato Brasileiro
Vitória e Real Noroeste fizeram duelo capixaba na Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
 Em um jogo que as duas equipes precisavam dos três pontos para melhorar suas ambições na Série D do Campeonato Brasileiro, Vitória e Real Noroeste empataram em 1 a 1, no encharcado gramado do Salvador Costa, em partida válida pela 10ª rodada da competição. O time merengue chegou aos 16 pontos e permanece na terceira colocação do Grupo A-5. Já o Alvianil, agora com 7 pontos, é o sétimo colocado da chave.
As equipes capixabas voltam a campo no próximo sábado (07) para as partidas válidas pela 11ª rodada da competição nacional. O Vitória vai até Várzea Grande enfrentar o Operário VG no estádio Dito Souza, em jogo marcado para às 16h. No mesmo horário, o Real Noroeste entra em campo fora de casa contra o União Rondonópolis.

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O JOGO

Vitória e Real Noroeste fizeram um primeiro tempo equilibrado e muito disputado no encharcado gramado do Salvador Costa. O Real teve mais a posse de bola, enquanto Alvianil saía mais rápido nos contra-ataques e foi assim que abriu o placar com Vitinho, aos 17 minutos. O atacante, que completou 100 jogos com a camisa Alvianil aproveitou cruzamento de Edinho e chutou por baixo do goleiro para fazer 1 a 0. 
Atrás do placar, o time merengue não se desesperou e seguiu com mais posse de bola e chegou a criar uma boa chance de gol em chute de Isaías, que Paulo Henrique defendeu. Mas antes do fim da primeira etapa, o Real empatou o jogo. Aos 41 minutos, Jacson sofreu pênalti muito duvidoso. Peixoto bateu e deu números iguais à partida. 
Em um segundo tempo bem mais morno, Vitória e Real Noroeste mostraram disposição em campo, mas foi pouco para uma das equipes chegar ao segundo gol. No fim, tudo igual no placar. Resultado que não ajuda muito nenhum dos times, mas que foi pior para o Alvianil, que precisa conquistar mais pontos para se aproximar do G-4, onde o time merengue permaneceu mesmo com o empate.

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