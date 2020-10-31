Vitória e Real Noroeste ficam no empate pela Série D do Brasileiro

Vitória e Real Noroeste fizeram duelo capixaba na Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Em um jogo que as duas equipes precisavam dos três pontos para melhorar suas ambições na Série D do Campeonato Brasileiro, Vitória e Real Noroeste empataram em 1 a 1, no encharcado gramado do Salvador Costa, em partida válida pela 10ª rodada da competição. O time merengue chegou aos 16 pontos e permanece na terceira colocação do Grupo A-5. Já o Alvianil, agora com 7 pontos, é o sétimo colocado da chave.

As equipes capixabas voltam a campo no próximo sábado (07) para as partidas válidas pela 11ª rodada da competição nacional. O Vitória vai até Várzea Grande enfrentar o Operário VG no estádio Dito Souza, em jogo marcado para às 16h. No mesmo horário, o Real Noroeste entra em campo fora de casa contra o União Rondonópolis.

O JOGO

Vitória e Real Noroeste fizeram um primeiro tempo equilibrado e muito disputado no encharcado gramado do Salvador Costa. O Real teve mais a posse de bola, enquanto Alvianil saía mais rápido nos contra-ataques e foi assim que abriu o placar com Vitinho, aos 17 minutos. O atacante, que completou 100 jogos com a camisa Alvianil aproveitou cruzamento de Edinho e chutou por baixo do goleiro para fazer 1 a 0.

Atrás do placar, o time merengue não se desesperou e seguiu com mais posse de bola e chegou a criar uma boa chance de gol em chute de Isaías, que Paulo Henrique defendeu. Mas antes do fim da primeira etapa, o Real empatou o jogo. Aos 41 minutos, Jacson sofreu pênalti muito duvidoso. Peixoto bateu e deu números iguais à partida.