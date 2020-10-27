Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo técnico

Em mudança de última hora, Eleomar Pereira assume o comando do Rio Branco

O novo grupo investidor alvinegro optou pela troca no comando técnico. Por isso, Gilberto Pereira deixou o clube

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 16:04
leomar Pereira assume o cargo de técnico da equipe Capa-Preta
leomar Pereira assume o cargo de técnico da equipe Capa-Preta Crédito: Rio Branco/Divulgação
Mudança de última hora no Rio Branco. Em meio a pré-temporada visando as quartas de final do Campeonato Capixaba, contra a arquirrival Desportiva Ferroviária, o agora ex-treinador Gilberto Pereira deixa o clube e Eleomar Pereira assume o cargo de técnico da equipe Capa-Preta.
De acordo com o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, o novo grupo investidor alvinegro optou pela troca no comando técnico, pretendendo ter um profissional de sua extrema confiança no cargo, haja vista que Gilberto Pereira foi trazido pela gestão anterior do clube, com a empresa LGM, que tinha como representante Sílvio Donizete, que deixou o Brancão recentemente.

Veja Também

Isolou: Real Noroeste empata e Vitória perde mais uma na Série D

Paulinho chega motivado para mostrar seu futebol com a camisa do Rio Branco

O profissional, de 50 anos, já comanda o treino desta terça-feira (27) e foi apresentado aos atletas no campo do Granito, em Santana, Cariacica. No futebol capixaba, Eleomar Pereira já comandou o Real Noroeste, com o qual foi campeão da Copa Espírito Santo em 2011, a Desportiva Ferroviária e o Tupy-ES.

CAPIXABÃO 

Classificado na quinta posição, na primeira fase, o Rio Branco entre em desvantagem contra a Desportiva, quarta colocada. O time grená tem a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados das duas partidas. A ida, prevista para o dia 25 de novembro, acontece no Kleber Andrade, e a volta será no Engenheiro Araripe, no dia 2 de dezembro. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados