Em mudança de última hora, Eleomar Pereira assume o comando do Rio Branco

leomar Pereira assume o cargo de técnico da equipe Capa-Preta Crédito: Rio Branco/Divulgação

Mudança de última hora no Rio Branco. Em meio a pré-temporada visando as quartas de final do Campeonato Capixaba, contra a arquirrival Desportiva Ferroviária, o agora ex-treinador Gilberto Pereira deixa o clube e Eleomar Pereira assume o cargo de técnico da equipe Capa-Preta.

De acordo com o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, o novo grupo investidor alvinegro optou pela troca no comando técnico, pretendendo ter um profissional de sua extrema confiança no cargo, haja vista que Gilberto Pereira foi trazido pela gestão anterior do clube, com a empresa LGM, que tinha como representante Sílvio Donizete, que deixou o Brancão recentemente.

O profissional, de 50 anos, já comanda o treino desta terça-feira (27) e foi apresentado aos atletas no campo do Granito, em Santana, Cariacica. No futebol capixaba, Eleomar Pereira já comandou o Real Noroeste, com o qual foi campeão da Copa Espírito Santo em 2011, a Desportiva Ferroviária e o Tupy-ES.

CAPIXABÃO