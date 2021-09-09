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Futebol capixaba

Copa ES tem volta do público aos estádios com até 300 pessoas por jogo

Final da Série B do Capixabão foi o primeiro jogo com público esse ano no Estado. Agora todos os torcedores poderão acompanhar seus clubes. São 16 times em busca do título em 2021

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:28

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 set 2021 às 19:28
Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade recebe a primeira partida da competição Crédito: Ricardo Medeiros
Os torcedores do futebol capixaba poderão retornar aos estádios a partir desta sexta-feira (10). A Copa Espírito Santo, competição que marca o segundo semestre do futebol no Estado e que não foi realizada no ano passado, terá permissão para público de até 300 pessoas por partida. Os jogos serão com torcida única e os ingressos devem ser vendidos, de preferência, antecipadamente. Está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas e alimentos nas praças esportivas, permitida apenas a venda de água e refrigerante.
Segundo a Federação de Futebol do Espírito Santo, 300 é o número de pessoas permitidas em um único estádio. Para a venda de ingressos, serão destinadas 250 unidades, que serão reservadas apenas ao clube mandante. Ao menos 20% do total, ou seja, 50 ingressos devem ser para meia-entrada. Cada clube terá direito a 25 cortesias.
A quantidade de pessoas liberadas tem base em uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde, publicada em janeiro deste ano. Segundo o documento, eventos esportivos têm "limite de público de 40% da capacidade do local ou de 300 torcedores, o que for menor".
Vilavelhense x Pinheiros, partida que abre a competição, não será o primeiro jogo no futebol capixaba com torcida durante a pandemia do novo coronavírus. CTE/Colatina e Nova Venécia fizeram a final do Campeonato Capixaba Série B no Kleber Andrade contando com a presença de torcedores. Nova Venécia foi o campeão, mas ambos garantiram vaga na primeira divisão do ano que vem.
Torcedores do Nova Venécia no Kleber Andrade
Torcedores do Nova Venécia no Kleber Andrade Crédito: Thiago Félix
A Copa Espírito Santo 2021 será a primeira competição desde março do ano passado no futebol capixaba a permitir a ida ao estádio de torcedores dos clubes envolvidos na busca pelo título.
São 16 clubes que sonham com o título e com a premiação de R$ 40 mil para o vencedor. Três vagas de competições nacionais estão em disputa: Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde, todas no ano que vem.

JOGOS DA 1ª RODADA

O pontapé inicial da Copa Espírito Santo 2021 acontece nesta sexta-feira (10). Na primeira fase, as equipes estão divididas em Chaves A e B, onde as quatro melhores de cada avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta assim como as semifinais. A grande decisão será com jogo único no estádio Kleber Andrade e o campeão fica com as vagas para as competições nacionais.
  • Sexta-feira (10) 

  • Vilavelhense x Pinheiros - 15h - Kleber Andrade (Cariacica)

  • Sábado (11) 

  • G.E.L x CTE Colatina - 15h - Gil Bernardes (Vila Velha) 
  • Rio Branco x Nova Venécia - 15h - Kleber Andrade (Cariacica) 
  • Serra x Forte F.C - 15h - Robertão (Serra)
  • Real Noroeste x S.C Capixaba - 15h - Rochão (Águia Branca) 

  • Domingo (12) 

  • Rio Branco-VN x Porto Vitória - 15h - Olímpio Perim (Venda Nova do Imigrante)

  • Quinta-feira (16) 

  • Aster Brasil x S.C Brasil Capixaba - 15h -  Kleber Andrade (Cariacica) 

  • Quarta-feira (22) 

  • Desportiva x Atlético Itapemirim - 15h - Engenheiro Araripe (Cariacica)

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