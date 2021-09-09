Copa ES tem volta do público aos estádios com até 300 pessoas por jogo

Estádio Kleber Andrade recebe a primeira partida da competição Crédito: Ricardo Medeiros

Os torcedores do futebol capixaba poderão retornar aos estádios a partir desta sexta-feira (10). A Copa Espírito Santo, competição que marca o segundo semestre do futebol no Estado e que não foi realizada no ano passado, terá permissão para público de até 300 pessoas por partida. Os jogos serão com torcida única e os ingressos devem ser vendidos, de preferência, antecipadamente. Está proibida a comercialização de bebidas alcoólicas e alimentos nas praças esportivas, permitida apenas a venda de água e refrigerante.

Segundo a Federação de Futebol do Espírito Santo, 300 é o número de pessoas permitidas em um único estádio. Para a venda de ingressos, serão destinadas 250 unidades, que serão reservadas apenas ao clube mandante. Ao menos 20% do total, ou seja, 50 ingressos devem ser para meia-entrada. Cada clube terá direito a 25 cortesias.

A quantidade de pessoas liberadas tem base em uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde , publicada em janeiro deste ano. Segundo o documento, eventos esportivos têm "limite de público de 40% da capacidade do local ou de 300 torcedores, o que for menor".

Vilavelhense x Pinheiros, partida que abre a competição, não será o primeiro jogo no futebol capixaba com torcida durante a pandemia do novo coronavírus . CTE/Colatina e Nova Venécia fizeram a final do Campeonato Capixaba Série B no Kleber Andrade contando com a presença de torcedores. Nova Venécia foi o campeão, mas ambos garantiram vaga na primeira divisão do ano que vem.

Torcedores do Nova Venécia no Kleber Andrade Crédito: Thiago Félix

A Copa Espírito Santo 2021 será a primeira competição desde março do ano passado no futebol capixaba a permitir a ida ao estádio de torcedores dos clubes envolvidos na busca pelo título.

São 16 clubes que sonham com o título e com a premiação de R$ 40 mil para o vencedor. Três vagas de competições nacionais estão em disputa: Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde, todas no ano que vem.

JOGOS DA 1ª RODADA

O pontapé inicial da Copa Espírito Santo 2021 acontece nesta sexta-feira (10). Na primeira fase, as equipes estão divididas em Chaves A e B, onde as quatro melhores de cada avançam para as quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta assim como as semifinais. A grande decisão será com jogo único no estádio Kleber Andrade e o campeão fica com as vagas para as competições nacionais.