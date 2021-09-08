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Reabertura na pandemia

CBF e 19 clubes mantêm veto ao público e abrem guerra com Flamengo

A CBF e os dirigentes optaram por acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva para derrubar a liminar que autoriza o clube rubro-negro a receber seus torcedores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2021 às 17:02

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:02

Maracanã deve voltar a receber torcedores do Flamengo
Maracanã deve voltar a receber torcedores do Flamengo Crédito: Reprodução Twitter @maracana
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os 19 times da Série A optaram nesta quarta-feira (8) pela manutenção do veto ao torcedor nos estádios, enquanto não há o aval de autoridades sanitárias locais para todas as sedes do Campeonato Brasileiro em razão da pandemia da Covid-19.
O Flamengo foi o único clube que não participou do encontro por videoconferência. O time carioca recebeu autorização da prefeitura para abrir os portões do Maracanã em três partidas neste mês.
Na decisão desta manhã, a CBF e os dirigentes optaram por acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para derrubar a liminar que autoriza o clube rubro-negro a receber seus torcedores.
Também ficou decidido que o tema voltará a ser debatido no próximo dia 28. Em São Paulo, o governo de João Doria (PSDB), por exemplo, informa que deverá autorizar a presença de público nos estádios a partir do dia 1º de novembro.
Duas horas antes do debate entre a entidade e os cartolas começar, a diretoria do rubro-negro publicou nota em seu site na qual diz que não "cabe à CBF ou aos clubes deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por não se tratar de matéria de sua competência desportiva."
Há quase um mês, o Flamengo apelou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reabrir os portões ao seu torcedor. O presidente do órgão, Otávio Noronha, acatou o pedido, em caráter liminar, desde que cumpridas as exigências das autoridades do Rio de Janeiro.
O Flamengo, então, apresentou proposta à prefeitura para receber o seu torcedor e teve o aval para três partidas no Maracanã entre os dias 15 e 29 deste mês -contra Grêmio, pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro, e diante do Barcelona de Guayaquil (EQU) pela Libertadores.
A prefeitura do Rio divulgou na terça (7) a liberação do público somente para as partidas em questão e disse que a capacidade no Maracanã será, respectivamente, de 35%, 40% e 50%.
Após o jogo, a Secretaria Municipal de Saúde se compromete em acompanhar os torcedores por 15 dias.
No dia 24 de setembro de 2020, dirigentes da Série A se reuniram com a cúpula da CBF, na época presidida por Rogério Caboclo. Na ocasião, o Ministério da Saúde havia dado o aval à entidade para que coordenasse o retorno do público aos estádios, mas desde que as autoridades sanitárias locais -prefeituras e governos estaduais- fossem favoráveis.
A grande maioria dos cartolas posicionou-se de forma contrária ao retorno, porque nem todas as 11 cidades envolvidas na competição tinham as necessárias autorizações.
O encontro foi tenso, com bate-boca entre Caboclo e o presidente da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro), Rubens Lopes. Caboclo teria sido favorável ao retorno, mas depois de ouvir os times, decidiu abrir votação. Segundo integrantes dessa reunião, o Flamengo e o dirigente da federação fluminense, que desejavam a volta do público nos jogos do campeonato antes da liberação para todos os estádios, se rebelaram após o veto.

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