CBF e 19 clubes mantêm veto ao público e abrem guerra com Flamengo

Maracanã deve voltar a receber torcedores do Flamengo Crédito: Reprodução Twitter @maracana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os 19 times da Série A optaram nesta quarta-feira (8) pela manutenção do veto ao torcedor nos estádios, enquanto não há o aval de autoridades sanitárias locais para todas as sedes do Campeonato Brasileiro em razão da pandemia da Covid-19

O Flamengo foi o único clube que não participou do encontro por videoconferência. O time carioca recebeu autorização da prefeitura para abrir os portões do Maracanã em três partidas neste mês.

Na decisão desta manhã, a CBF e os dirigentes optaram por acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para derrubar a liminar que autoriza o clube rubro-negro a receber seus torcedores.

Também ficou decidido que o tema voltará a ser debatido no próximo dia 28. Em São Paulo, o governo de João Doria (PSDB), por exemplo, informa que deverá autorizar a presença de público nos estádios a partir do dia 1º de novembro.

Duas horas antes do debate entre a entidade e os cartolas começar, a diretoria do rubro-negro publicou nota em seu site na qual diz que não "cabe à CBF ou aos clubes deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por não se tratar de matéria de sua competência desportiva."

Há quase um mês, o Flamengo apelou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reabrir os portões ao seu torcedor. O presidente do órgão, Otávio Noronha, acatou o pedido, em caráter liminar, desde que cumpridas as exigências das autoridades do Rio de Janeiro.

O Flamengo, então, apresentou proposta à prefeitura para receber o seu torcedor e teve o aval para três partidas no Maracanã entre os dias 15 e 29 deste mês -contra Grêmio, pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro, e diante do Barcelona de Guayaquil (EQU) pela Libertadores.

A prefeitura do Rio divulgou na terça (7) a liberação do público somente para as partidas em questão e disse que a capacidade no Maracanã será, respectivamente, de 35%, 40% e 50%.

Após o jogo, a Secretaria Municipal de Saúde se compromete em acompanhar os torcedores por 15 dias.

No dia 24 de setembro de 2020, dirigentes da Série A se reuniram com a cúpula da CBF, na época presidida por Rogério Caboclo. Na ocasião, o Ministério da Saúde havia dado o aval à entidade para que coordenasse o retorno do público aos estádios, mas desde que as autoridades sanitárias locais -prefeituras e governos estaduais- fossem favoráveis.

A grande maioria dos cartolas posicionou-se de forma contrária ao retorno, porque nem todas as 11 cidades envolvidas na competição tinham as necessárias autorizações.