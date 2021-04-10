Capixabão 2021: quatro partidas movimentam a 4ª rodada neste sábado (10)

Líder do Capixabão, Vitória faz clássico contra a Desportiva no domingo (11) Crédito: Marcela Delatorre

Sem ter bola rolando desde o dia 16 de março, o Campeonato Capixaba retoma suas atividades na tarde deste sábado (10). Quatro duelos movimentam o dia, e no domingo, o clássico entre Desportiva e Vitória fecha a rodada.

Na última quinta-feira (08), o governo do Estado publicou no diário oficial: "está permitida a realização de treinos por profissionais do futebol e de jogos profissionais de campeonatos deste esporte — no âmbito nacional ou regional — no Espírito Santo". A condição é de que a prática seja fechada ao público, e que os protocolos de testagem dos atletas e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sejam observados.

Dentre as medidas de proteção para o retorno seguro do Capixabão, a FES comunicou aos clubes, em reunião virtual ocorrida no início da semana, o agendamento de nova bateria de testes Covid-19 do tipo RT-PCR que serão realizados em todos os atletas, comissão técnica e árbitros.

Além desta importante medida, a entidade manterá o rígido controle de acesso, através de credenciamento prévio, já que o número de pessoas nos estádios é extremamente limitado por delegação, aferição de temperatura, exigências de itens de proteção individual como uso de máscara, garrafa de água e álcool gel.

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