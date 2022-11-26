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  • Flamengo negocia com Vitor Pereira, ex-Corinthians, para lugar de Dorival
Mudança à vista

Flamengo negocia com Vitor Pereira, ex-Corinthians, para lugar de Dorival

Rubro-negro deve trocar técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil por português, com quem está em negociação há 10 dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 21:23

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 21:23

SÃO PAULO - De acordo com reportagem do jornal português Record, publicada nesta sexta-feira (25), o técnico Vítor Pereira foi procurado pelo Flamengo. Segundo o periódico, o treinador que deixou o Corinthians após o término do Campeonato Brasileiro é "forte hipótese" para o lugar de Dorival Júnior, que ainda não renovou contrato com o rubro-negro.
Vitor Pereira, técnico do Corinthians
Vitor Pereira alegou problemas familiares para deixar o Corinthians Crédito: Agência Corinthians
Dorival levou o Flamengo aos títulos da Copa Libertadores e Copa do Brasil de 2022 tem vínculo com a equipe carioca até 31 de dezembro. A renovação do vínculo já se arrasta por algumas semanas.
A negociação entre Flamengo e Vitor Pereira também foi confirmada pelo GE. O site informa que o empresário Giuliano Bertolucci é quem intermedia as tratativas, que tem participação direta do próprio técnico português. As negociações já duram 10 dias e giram em torno de 4 milhões de euros por ano, ou seja, pouco mais de R$ 22 milhões para o Vítor e sua comissão técnica.
Quando deixou o Corinthians, Vítor Pereira alegou problemas familiares para não seguir no clube alvinegro em 2023. "Sinto-me muito triste, queria muito continuar este projeto mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Vou para casa, tenho de ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está a viver na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é de tranquilidade. Toda a gente me apoiou, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas, de vez em quando inventam coisas mas nunca tive problemas. É muito fácil liderar este plantel, muito fácil", disse Vítor Pereira, à ESPN.
A passagem do treinador português pelo Corinthians não teve títulos, mas foi boa. O Timão terminou o Brasileirão na 4ª colocação e garantiu um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. Além disso, a equipe alvinegra disputou a final da Copa do Brasil e foi derrotada pelo próprio Flamengo, na disputa de pênaltis, após dois empates, na Neo Química Arena e no Maracanã.
Com Vítor Pereira, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, também para o Flamengo, e caiu na semifinal do Campeonato Paulista. No total foram 64 partidas sob o comando do treinador português, com 51,7% de aproveitamento. Foram 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas.

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