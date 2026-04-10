Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

A edição 2026 da Copa Espírito Santo 2026, que começaria neste final de semana, foi adiada. A decisão da Federação de Futebol (FES) veio após a desistência do Capixaba, que alegou problemas pessoais do presidente.
Na noite de quarta-feira, a entidade, em um primeiro momento, decidiu apenas excluir o Capixaba e cancelar os jogos que o time estava envolvido. Porém, menos de 24 horas depois, a FES optou por adiar início da competição, que agora está previsto para o dia 22 de abril. Além disso, a Federação refez a tabela e reorganizou as rodadas.
Com a desistência do Capixaba, a Copa ES terá a participação de apenas oito times: Vitória-ES (atual campeão), Porto Vitória (atual vice), Rio Branco-ES, Audax São Mateus, Rio Branco VN, Sport-ES, Serra e Vilavelhense. O Linhares FC, que chegou a se inscrever no campeonato, mas acabou desistindo dentro do prazo legal. A tradicional Desportiva Ferroviária optou por não jogar por questões financeiras.