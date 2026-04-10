Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

Porto Vitória x Serra Crédito: Rebeca Santos/Núcleo Desporte

A edição 2026 da Copa Espírito Santo 2026, que começaria neste final de semana, foi adiada. A decisão da Federação de Futebol (FES) veio após a desistência do Capixaba, que alegou problemas pessoais do presidente.

Na noite de quarta-feira, a entidade, em um primeiro momento, decidiu apenas excluir o Capixaba e cancelar os jogos que o time estava envolvido. Porém, menos de 24 horas depois, a FES optou por adiar início da competição, que agora está previsto para o dia 22 de abril. Além disso, a Federação refez a tabela e reorganizou as rodadas.