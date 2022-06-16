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Aposentado há um ano

Ex-Vasco, Maxi López está próximo de comprar clube inglês, diz jornal

De acordo com o jornal argentino "La Nación", o argentino faz parte de um consórcio que visa adquirir o Birmingham

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 21:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2022 às 21:37
Maxi López, ex-Vasco, Grêmio e River Plate (ARG)
Maxi López, ex-Vasco, Grêmio e River Plate (ARG) Crédito: Instagram @officialmaxilopez
Aposentado há cerca de um ano, Maxi López, ex-Vasco, Grêmio e River Plate (ARG), está próximo de comprar um clube da segunda divisão inglesa. De acordo com o jornal argentino "La Nación", o argentino faz parte de um consórcio que visa adquirir o Birmingham.
O ex-jogador será um dos sócios dos empresários Paul Richardson e Christian Codoma na compra do clube inglês. Richardson é torcedor do time e já manifestou seu interesse em reformar o estádio St Andrew's.
Maxi López visitou a casa do Birmingham em maio deste ano, em jogo válido pela última rodada da Championship, compartilhou o momento nas redes sociais e manifestou a intenção de comprar o clube.
O Birmingham disputa a segunda divisão inglesa há 10 temporadas. Sua última participação na elite do futebol inglês aconteceu em 2010/2011.

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