Ex-Vasco, Maxi López está próximo de comprar clube inglês, diz jornal

Maxi López, ex-Vasco, Grêmio e River Plate (ARG) Crédito: Instagram @officialmaxilopez

Aposentado há cerca de um ano, Maxi López, ex-Vasco, Grêmio e River Plate (ARG), está próximo de comprar um clube da segunda divisão inglesa. De acordo com o jornal argentino "La Nación", o argentino faz parte de um consórcio que visa adquirir o Birmingham.

O ex-jogador será um dos sócios dos empresários Paul Richardson e Christian Codoma na compra do clube inglês. Richardson é torcedor do time e já manifestou seu interesse em reformar o estádio St Andrew's.

Maxi López visitou a casa do Birmingham em maio deste ano, em jogo válido pela última rodada da Championship, compartilhou o momento nas redes sociais e manifestou a intenção de comprar o clube.