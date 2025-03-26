Danilo está fora das estreias do Fla no Brasileiro e na Libertadores

Danilo, zagueiro do Flamengo Crédito: CRF

O zagueiro Danilo está fora fora das estreias do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O jogador voltou a sentir dores na coxa direita e teve uma lesão constatada após exames médicos. Ele já iniciou o processo de fisioterapia no Ninho do Urubu.

Danilo já havia se recuperado e vinha treinando com o elenco. A recaída aconteceu no treino desta terça-feira (25). Com a contusão, o zagueiro está fora de, ao menos, os seguintes jogos: Internacional, neste sábado (29), no Maracanã, pela estreia no Brasileiro; Deportivo Táchira, no próximo dia 3, na Venezuela, pela estreia no Grupo C da Libertadores.