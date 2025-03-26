Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Danilo está fora das estreias do Fla no Brasileiro e na Libertadores
Desfalque

Danilo está fora das estreias do Fla no Brasileiro e na Libertadores

O zagueiro Danilo está fora fora das estreias do time nas duas principais competições do ano

Publicado em 26 de Março de 2025 às 18:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2025 às 18:51
Danilo, zagueiro do Flamengo
Danilo, zagueiro do Flamengo Crédito: CRF
O zagueiro Danilo está fora fora das estreias do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O jogador voltou a sentir dores na coxa direita e teve uma lesão constatada após exames médicos. Ele já iniciou o processo de fisioterapia no Ninho do Urubu.
Danilo já havia se recuperado e vinha treinando com o elenco. A recaída aconteceu no treino desta terça-feira (25). Com a contusão, o zagueiro está fora de, ao menos, os seguintes jogos: Internacional, neste sábado (29), no Maracanã, pela estreia no Brasileiro; Deportivo Táchira, no próximo dia 3, na Venezuela, pela estreia no Grupo C da Libertadores.
"O jogador Danilo, que já havia retornado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, sentiu dores na coxa direita na atividade da última terça-feira (25). Foi realizado exame de imagem pelo clube na manhã desta quarta-feira (26), no qual constatou-se uma nova lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia no CT George Helal. Ele não terá condições de jogo para as estreias do time no Campeonato Brasileiro e também na CONMEBOL Libertadores", disse nota do Flamengo

Veja Também

Sem Marta e Gabi Zanotti, seleção é convocada para amistosos contra os EUA

Fifa oficializa premiação do Super Mundial; veja quanto cada clube receberá

Imprensa internacional fala em 'baile' e derrota histórica do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados