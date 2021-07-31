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Brasileirão

Corinthians tenta interromper série positiva do Flamengo com Renato Gaúcho

Vindo de vitória sobre o Cuiabá, o Corinthians é o décimo colocado, com 17 pontos, enquanto o clube carioca é o sexto, com 21 pontos somados, mas dois jogos a menos

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 12:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2021 às 12:00
Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo
Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O Corinthians tenta parar o Flamengo de Renato Gaúcho neste domingo (1), às 16h, em partida na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Vindo de vitória sobre o Cuiabá, o Corinthians é o décimo colocado, com 17 pontos, enquanto o clube carioca é o sexto, com 21 pontos somados, mas dois jogos a menos. Além disso, os rubro-negros ainda não perderam desde a estreia de Renato no comando do time: já são cinco vitórias -quatro delas por goleada- em cinco partidas pela Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.
Para o duelo, o técnico Sylvinho não terá suspensos, e a tendência é que o time titular seja mantido.
Uma provável formação corintiana tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Roni; Gustavo Mosquito e Adson; Jô.
Na atividade desta sexta (30), o zagueiro Raul Gustavo e o lateral Lucas Piton, que foram poupados do treino do dia anterior por incômodos musculares, retornaram aos treinos com bola. O meia Gabriel Pereira, assim como o reforço Renato Augusto, ficaram sob os cuidados dos fisioterapeutas.
  • Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Árbitro: Leandro Vuaden (RS)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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