Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Com problema pessoal, Casemiro não se apresenta à seleção
Eliminatórias

Com problema pessoal, Casemiro não se apresenta à seleção

O volante do Real Madrid foi o único que não se apresentou em Bogotá, na Colômbia, onde a delegação se concentra antes de enfrentar a Venezuela, quinta-feira (7)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2021 às 14:48

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 14:48

O volante e capitão da seleção, Casemiro
O volante e capitão da seleção, Casemiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Um dos capitães da seleção brasileira, Casemiro pode ficar fora dos próximos três jogos das Eliminatórias. O volante do Real Madrid foi o único que não se apresentou em Bogotá, na Colômbia, onde a delegação se concentra antes de enfrentar a Venezuela, quinta-feira (7).
Segundo a assessoria da seleção, Casemiro teve um "problema pessoal" e ainda não há definição se ele irá ou não para os compromissos da equipe de Tite.
Se Casemiro não fizer parte do grupo na data Fifa atual, o técnico terá Fabinho como alternativa. Além dele, o meio-campo do Brasil ainda tem Fred, Edenílson e Gerson. Em funções mais ofensivas do setor ainda estão Paquetá e Everton Ribeiro.
Nesta terça (5), Tite comanda o segundo treino da seleção em solo colombiano. O grupo estaria completo se não fosse a intercorrência com Casemiro.
Além da Venezuela, o Brasil joga contra a Colômbia, em Barranquilla, domingo (10), e Uruguai, na quinta-feira seguinte (14), em Manaus.

Veja Também

Saiba onde ver os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias

Atlético-MG tem 87,2% de chance de ser campeão brasileiro; Fla tem 8,9%

Por disputa nos bastidores, CBF vai desfalcar o Flamengo no Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados