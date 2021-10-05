Com problema pessoal, Casemiro não se apresenta à seleção

O volante e capitão da seleção, Casemiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Um dos capitães da seleção brasileira, Casemiro pode ficar fora dos próximos três jogos das Eliminatórias. O volante do Real Madrid foi o único que não se apresentou em Bogotá, na Colômbia, onde a delegação se concentra antes de enfrentar a Venezuela, quinta-feira (7).

Segundo a assessoria da seleção, Casemiro teve um "problema pessoal" e ainda não há definição se ele irá ou não para os compromissos da equipe de Tite.

Se Casemiro não fizer parte do grupo na data Fifa atual, o técnico terá Fabinho como alternativa. Além dele, o meio-campo do Brasil ainda tem Fred, Edenílson e Gerson. Em funções mais ofensivas do setor ainda estão Paquetá e Everton Ribeiro.

Nesta terça (5), Tite comanda o segundo treino da seleção em solo colombiano. O grupo estaria completo se não fosse a intercorrência com Casemiro.