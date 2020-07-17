CBF anuncia testes de Covid-19 para partidas de competições nacionais

Brasileirão tem início marcado para o dia 8 de agosto Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação do Hospital Israelita Albert Einstein para a realização de testes da covid-19 na retomada do calendário de competições nacionais.

O objetivo, de acordo com a entidade, é "garantir padronização e alto grau de confiabilidade aos testes realizados". Os diagnósticos serão dados por testes moleculares (RT-PCR), com o objetivo de testar delegações de todas as equipes antes de cada rodada das competições.

O protocolo divulgado prevê que os jogadores passarão por exames três dias antes de cada compromisso e terão resultados na véspera de cada jogo. Com o diagnóstico em mãos, a CBF recomendará aos clubes o eventual afastamento imediato dos que tiverem a Covid-19 detectada no organismo.

A CBF informou ainda que irá custear integralmente os testes, inclusive para treinadores, árbitros e assistentes.

Inicialmente, o acordo é válido para as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, as Copas do Brasil e do Nordeste, e o Brasileirão sub-20, todas competições do futebol masculino. No feminino, serão inclusas as Séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro.

"Vamos retomar o futebol de forma segura. Oferecer um ambiente de proteção e confiança nos protocolos é o nosso compromisso com os protagonistas do futebol", afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

"Com este projeto conjunto com a CBF, o Einstein tem a oportunidade de colaborar com a retomada das competições nacionais. De nossa parte, serão fornecidos testes moleculares do padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19", acrescentou ainda Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.