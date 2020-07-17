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Retomada do esporte

CBF anuncia testes de Covid-19 para partidas de competições nacionais

Os diagnósticos serão dados por testes moleculares (RT-PCR), com o objetivo de testar delegações de todas as equipes antes de cada rodada das competições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 19:45

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:45

Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do Carioca neste domingo (11)
Brasileirão tem início marcado para o dia 8 de agosto Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação do Hospital Israelita Albert Einstein para a realização de testes da covid-19 na retomada do calendário de competições nacionais.
O objetivo, de acordo com a entidade, é "garantir padronização e alto grau de confiabilidade aos testes realizados". Os diagnósticos serão dados por testes moleculares (RT-PCR), com o objetivo de testar delegações de todas as equipes antes de cada rodada das competições.
O protocolo divulgado prevê que os jogadores passarão por exames três dias antes de cada compromisso e terão resultados na véspera de cada jogo. Com o diagnóstico em mãos, a CBF recomendará aos clubes o eventual afastamento imediato dos que tiverem a Covid-19 detectada no organismo.
A CBF informou ainda que irá custear integralmente os testes, inclusive para treinadores, árbitros e assistentes.
Inicialmente, o acordo é válido para as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, as Copas do Brasil e do Nordeste, e o Brasileirão sub-20, todas competições do futebol masculino. No feminino, serão inclusas as Séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro.
"Vamos retomar o futebol de forma segura. Oferecer um ambiente de proteção e confiança nos protocolos é o nosso compromisso com os protagonistas do futebol", afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

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"Com este projeto conjunto com a CBF, o Einstein tem a oportunidade de colaborar com a retomada das competições nacionais. De nossa parte, serão fornecidos testes moleculares do padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19", acrescentou ainda Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.
Os primeiros testes já estão sendo realizados para a retomada da Copa do Nordeste. Os 14 times da competição passaram por exames antes do deslocamento para a Bahia, onde a competição voltará a ser realizada no dia 21.

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