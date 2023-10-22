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Santiago

Capixaba Yuri Falcão estreia com vitória no Pan e avança no boxe

Sobrinho de Yamaguchi e Esquiva não deu chances para Tyshawn Jones
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2023 às 17:32

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 17:32

Yuri Falcão, lutador de boxe capixaba e sobrinho de Touro Moreno
Yuri Falcão, lutador de boxe capixaba e sobrinho de Touro Moreno Crédito: Instagram/Reprodução
SÃO PAULO - Yuri Falcão venceu Tyshawn Jones e avançou nas eliminatórias do boxe hoje, nos jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile.
Sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão, Yuri é mais um membro da tradicional família a entrar no boxe e não desapontou em Santiago.
Yuri não deu chances para Tyshawn Jones, lutador de Granada, e adotou uma postura bastante ofensiva durante toda a luta.
Com um show de agilidade, força e técnica, o lutador brasileiro garantiu seu lugar na próxima fase do torneio.
Após a luta, em entrevista, Yuri Falcão comentou sobre a vitória no boxe.
"É um campeonato muito forte, mas fizemos um belo trabalho. Estamos trabalhando muito bem há meses", celebrou.
Yuri ainda falou sobre a relação com seus tios e as dicas que recebeu para os jogos Pan-Americanos.
"Sempre mantenho contato. Como são mais velhos eu escuto muito eles, são os meus ídolos. Falaram que era um campeonato forte, competitivo e falaram para eu levar a medalha", comentou.
Na próxima fase, Yuri Falcão irá enfrentar Samuel Contreras, de El Salvador, que venceu Alston Ryan mais cedo.

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