Capixaba Yuri Falcão estreia com vitória no Pan e avança no boxe

Yuri Falcão, lutador de boxe capixaba e sobrinho de Touro Moreno Crédito: Instagram/Reprodução

SÃO PAULO - Yuri Falcão venceu Tyshawn Jones e avançou nas eliminatórias do boxe hoje, nos jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile.

Sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão, Yuri é mais um membro da tradicional família a entrar no boxe e não desapontou em Santiago.

Yuri não deu chances para Tyshawn Jones, lutador de Granada, e adotou uma postura bastante ofensiva durante toda a luta.

Com um show de agilidade, força e técnica, o lutador brasileiro garantiu seu lugar na próxima fase do torneio.

Após a luta, em entrevista, Yuri Falcão comentou sobre a vitória no boxe.

"É um campeonato muito forte, mas fizemos um belo trabalho. Estamos trabalhando muito bem há meses", celebrou.

Yuri ainda falou sobre a relação com seus tios e as dicas que recebeu para os jogos Pan-Americanos.

"Sempre mantenho contato. Como são mais velhos eu escuto muito eles, são os meus ídolos. Falaram que era um campeonato forte, competitivo e falaram para eu levar a medalha", comentou.