  • Brasil fecha Pan-Americano de Ginástica de Trampolim com mais 2 ouros
Quatro medalhas no total

Brasil fecha Pan-Americano de Ginástica de Trampolim com mais 2 ouros

Alice Hellen e Camilla Gomes conquistaram primeira posição no sincronizado; enquanto Jennifer Lopes dos Santos venceu no individual
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 jun 2021 às 19:14

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 19:14

Na final do Trampolim Sincronizado Feminino, a dupla finalista mundial Camila Gomes e Alice Helleng levou a medalha de ouro e Ingrid Maior e Luara Rezende ficaram na segunda colocação
Na final do Trampolim Sincronizado Feminino, a dupla finalista mundial Camila Gomes e Alice Hellen levou a medalha de ouro e Ingrid Maior e Luara Rezende ficaram na segunda colocação Crédito: Divulgação | Confederação Brasileira de Ginástica
Neste domingo (13), a equipe brasileira conseguiu excelentes resultados no Pan-Americano de Ginástica de Trampolim, no Rio de Janeiro. Na categoria 17 a 21 anos, a mineira Jennifer Lopes dos Santos foi campeã, com a nota de 48.710. O grande destaque da atleta foi na execução, com 16.2. No pódio também estiveram a mexicana Mariola García García (48.085) e a argentina Lucila Aylin (47.465).
A brasileira Ana Luiza Pereira Soares fechou em quinto (46.650). Tanto Jennifer como Ana Luiza estão classificadas para os Jogos Pan-Americanos Júnior, que serão disputados de 25 de novembro a 5 de dezembro, em Cáli, na Colômbia.
No Trampolim Sincronizado Feminino, deu a lógica. As brasileiras Alice Hellen e Camilla Gomes, que formam uma das melhores duplas do mundo, ficaram com o ouro com 45.065. A surpresa veio com a outra parceria nacional, composta por Ingrid Souto Maior e Luara Rezende, alcançou 45.000. Mas apenas uma dupla por país pode ser premiada com medalhas. Assim, a prata ficou para as argentinas Lucila Aylin Rodriguez e Florencia Braun (41.465).
“Estamos com o olho cheio de fogo no próximo Mundial, porque chegamos muito perto do pódio da última vez. Nós nos sentimos muito felizes por este Campeonato Pan-Americano, um dos melhores de que já participamos. Só temos a agradecer à CBG e aos parceiros, como Loterias Caixa e Prevent Senior”, disse Camilla. “Foi incrível a apresentação da Ingrid e da Luara. Elas foram lindas. Foi por pouco a nossa vitória, porque nosso nível de dificuldade é um pouco maior”, reconheceu Alice à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBG). O próximo Mundial de Ginástica de Trampolim será em novembro de 2022, em Sófia, na Bulgária.
Na final do Individual Masculino, o domínio foi norte-americano. Rubén Padilla faturou o ouro. Zachary Ramacci completou a dobradinha americana. O mexicano Adrián Larralde fechou o pódio. Os brasileiros Cauã Rodrigues e Gabriel Miranda, que também representarão o país em Cáli, foram o sexto e o sétimo colocados. No Sincronizado Masculino, o ouro também foi dos Estados Unidos com Padilla e Cody Gesuelli. O pódio ainda teve os argentinos Leonel Aquino e Santiago Ferrari e os colombianos Diego Garzón e Julian Díaz. Cauã Rodrigues e Gabriel Miranda ficaram em quarto.
No total, o Brasil conseguiu três medalhas de ouro e uma prata no Pan de Ginástica de Trampolim. Os Estados Unidos obtiveram dois ouros, duas pratas e um bronze.

