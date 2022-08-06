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Futebol

Botafogo fica no empate com Ceará e deixa campo sob vaias

Resultado faz com que o time carioca chegue aos 25 pontos e continue no meio da tabela do Brasileiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2022 às 19:00

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 19:00

Botafogo e Ceará se enfrentaram na tarde deste sábado (6), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos, e ficaram no empate por 1 a 1. Os gols foram marcados por Víctor Cuesta e Mendoza.
O time carioca abriu o placar logo aos oito minutos, mas caiu de rendimento ao longo da partida. Na etapa final, o Ceará empatou e ainda teve chances para virar, a mais clara delas desperdiçada por Fernando Sobral. Encerrada a partida, a torcida botafoguense vaiou o time.
O resultado faz com que o time carioca chegue aos 25 pontos e continue no meio da tabela, na 12ª posição. Os visitantes têm a mesma pontuação, mas ficam na 14ª, devido ao menor número de vitórias que os botafoguenses no campeonato.
O empate ainda manteve o momento negativo do Botafogo na temporada. Isso porque, nos últimos sete jogos, foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória, contra o Athletico-PR, no dia 23 de julho.
Botafogo abriu o placar logo aos oito minutos, mas caiu de rendimento ao longo da partida contra o Ceará
Botafogo abriu o placar logo aos oito minutos, mas caiu de rendimento ao longo da partida contra o Ceará Crédito: Botafogo/ Divulgação
Na próxima rodada, o Botafogo receberá o Atlético-GO, no sábado (13). O Ceará voltará antes a campo, mas pela Sul-Americana: na quarta (10), receberá o São Paulo em jogo da volta das quartas de final. Pelo Brasileiro, o time cearense terá clássico com o Fortaleza no domingo (14).

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