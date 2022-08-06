Botafogo fica no empate com Ceará e deixa campo sob vaias

Botafogo e Ceará se enfrentaram na tarde deste sábado (6), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos, e ficaram no empate por 1 a 1. Os gols foram marcados por Víctor Cuesta e Mendoza.

O time carioca abriu o placar logo aos oito minutos, mas caiu de rendimento ao longo da partida. Na etapa final, o Ceará empatou e ainda teve chances para virar, a mais clara delas desperdiçada por Fernando Sobral. Encerrada a partida, a torcida botafoguense vaiou o time.

O resultado faz com que o time carioca chegue aos 25 pontos e continue no meio da tabela, na 12ª posição. Os visitantes têm a mesma pontuação, mas ficam na 14ª, devido ao menor número de vitórias que os botafoguenses no campeonato.

O empate ainda manteve o momento negativo do Botafogo na temporada. Isso porque, nos últimos sete jogos, foram cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória, contra o Athletico-PR, no dia 23 de julho.

Botafogo abriu o placar logo aos oito minutos, mas caiu de rendimento ao longo da partida contra o Ceará Crédito: Botafogo/ Divulgação