Isaquias Queiroz leva o ouro no Canadá e é campeão mundial pela 7ª vez

O brasileiro Isaquias Queiroz, 28, conquistou neste sábado (6) a medalha de ouro na prova do C1 500m durante o Mundial de Canoagem e Paracanoagem disputado em Halifax, no Canadá.

Isaquias Queiroz é campeão do Mundial de Canoagem no Canadá Crédito: Fábio Canhete/CBCa

O campeão olímpico esteve entre os líderes durante toda a etapa, mas foi na reta final que ele acelerou para conseguir se desgarrar dos rivais. Assim, ele fechou a disputa com o tempo de 1min54s49, dois segundos a frente do segundo colocado, o romeno Catalin Chirila. O tcheco Martin Fuksa, com 1min56s79, completou o pódio.

Isaquias chegou a sua 13ª medalha em Mundiais e pode chegar a marca de 14 pódios ainda nesta edição.

"Estou muito feliz de estar aqui um ano depois de Tóquio conquistando mais uma medalha. Meu foco agora é Paris 2024", comemorou o brasileiro.

DA BAHIA PRO MUNDO! 🌏🥇



Nosso menino de ouro acaba de ser campeão mundial! Isaquias Queiroz não teve dificuldades pra chegar em primeiro lugar na final da categoria C1 500m. Com a conquista, o craque foi tetracampeão dessa prova.



📸: Fábio Canhete/ CBCa#FlaCanoagem pic.twitter.com/Yit1CTl9Ul — Time Flamengo (@TimeFlamengo) August 6, 2022

Neste domingo (7), Isaquias terá uma nova chance de conquistar outra medalha, em sua segunda final no Canadá. Ele disputará a prova do C1 1.000. As disputas começam a partir das 11h (de Brasília).