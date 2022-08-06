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Fenômeno

Isaquias Queiroz leva o ouro no Canadá e é campeão mundial pela 7ª vez

O campeão olímpico esteve entre os líderes durante toda a etapa, mas foi na reta final que ele acelerou para conseguir se desgarrar dos rivais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2022 às 16:10

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 16:10

 O brasileiro Isaquias Queiroz, 28, conquistou neste sábado (6) a medalha de ouro na prova do C1 500m durante o Mundial de Canoagem e Paracanoagem disputado em Halifax, no Canadá.
Canoagem
Isaquias Queiroz é campeão do Mundial de Canoagem no Canadá Crédito: Fábio Canhete/CBCa
O campeão olímpico esteve entre os líderes durante toda a etapa, mas foi na reta final que ele acelerou para conseguir se desgarrar dos rivais. Assim, ele fechou a disputa com o tempo de 1min54s49, dois segundos a frente do segundo colocado, o romeno Catalin Chirila. O tcheco Martin Fuksa, com 1min56s79, completou o pódio.
Isaquias chegou a sua 13ª medalha em Mundiais e pode chegar a marca de 14 pódios ainda nesta edição.
"Estou muito feliz de estar aqui um ano depois de Tóquio conquistando mais uma medalha. Meu foco agora é Paris 2024", comemorou o brasileiro.
Neste domingo (7), Isaquias terá uma nova chance de conquistar outra medalha, em sua segunda final no Canadá. Ele disputará a prova do C1 1.000. As disputas começam a partir das 11h (de Brasília).
O baiano é um dos maiores nomes do Brasil em Jogos Olímpicos, com um ouro, duas pratas e um bronze juntando as duas edições que participou, Rio 2016 e Tóquio 2020. Em Mundiais, ele soma agora sete ouros e seis bronzes nas sete edições que disputou.

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