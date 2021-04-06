Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Assembleia do Rio desiste de mudar nome do Maracanã para Rei Pelé
Projeto de deputado

Assembleia do Rio desiste de mudar nome do Maracanã para Rei Pelé

A proposta já está no gabinete do governador Cláudio Castro (PSC). No mês passado, o MP do Rio de Janeiro recomendou vetar o projeto

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:30
O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã
O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã Crédito: Divulgação @maracana
Recentemente aprovado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), o projeto de lei que alterava o nome do Maracanã de estádio Jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé deverá ser vetado a pedido da própria Casa, que desistiu da emenda antes de ela ser sancionada.
A proposta já está no gabinete do governador Cláudio Castro (PSC). No mês passado, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou vetar o projeto, sob a justificativa de que tal mudança violaria o patrimônio imaterial dos torcedores e que o nome Maracanã "integra a identidade cultural carioca".
Nesta terça (6), ao anunciar a desistência da emenda, o autor da proposta, deputado André Ceciliano (PT), também presidente da Alerj, usou o trecho de uma música de Raul Seixas para justificar o pedido de veto ao próprio projeto: "eu prefiro ser essa metamorfose ambulante", declarou.
Quando defendia a troca, Ceciliano argumentava que "o Brasil, em geral, só reconhece seus ídolos depois que eles morrem. Mas esse reconhecimento em vida ao rei Pelé, um dos brasileiros mais reconhecidos e admirados do planeta, é uma demonstração que o nosso país é tão generoso quanto grandioso."

Veja Também

Retorno do Capixabão é confirmado para o próximo sábado, 10 de abril

Flamengo goleia o Madureira e recupera liderança da Taça Guanabara

Também assinaram o projeto de lei os deputados: Bebeto (Podemos), Marcio Pacheco (PSC), Eurico Junior (PV), Coronel Salema (PSD) e Alexandre Knoploch (PSL).
De acordo com o texto, as placas com o novo nome do estádio deveriam mencionar o milésimo gol de Pelé, comemorado no estádio em 1969.
A intenção dos políticos do Rio de Janeiro, no entanto, poderia esbarrar no primeiro artigo da lei federal 6.454/77, que não permite dar o nome de pessoas vivas a bens públicos.
Nascido em Recife (PE), Mário Rodrigues Filho foi irmão do dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues e proprietário do Jornal dos Sports, onde liderou a campanha pela construção do Maracanã.
Com sua campanha, ele convenceu os cariocas sobre a construção do estádio no terreno do antigo Derby Club, no bairro do Maracanã, zona norte do Rio.
Inaugurado em 16 de junho de 1950, o Maracanã recebeu jogos da Copa do Mundo daquele ano e de 2014, além de eventos da Olimpíada de 2016.

Veja Também

Real Noroeste é um dos 5 times do país que ainda não tomou gol nos estaduais

Governador do Rio se desculpa por festa em meio a feriadão contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo Futebol Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados