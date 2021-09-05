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Covid-19

Anvisa paralisa jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias

A Conmebol confirmou a suspensão do jogo "por decisão do árbitro da partida".  A Anvisa informou  que alguns jogadores argentinos teriam descumprido as regras sanitárias brasileiras na pandemia
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 set 2021 às 17:05

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 17:05

Brasil x Argentina é interrompido por descumprimento de normas sanitárias
Brasil x Argentina é interrompido por descumprimento de normas sanitárias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) paralisou na tarde deste domingo (5) o jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A decisão foi tomada após quatro jogadores argentinos entrarem em campo, mesmo com a determinação da agência de que teriam de cumprir isolamento no hotel para serem deportados para a Argentina.
Em comunicado publicado pelo Twitter, a Conmebol confirmou a suspensão do jogo "por decisão do árbitro da partida". A entidade, no entanto, não determinou o que deve ocorrer a partir da suspensão. Ainda segundo a nota, o árbitro e o comissário da partida levarão um informe à Comissão Disciplinar da Fifa, que deverá determinar os próximos passos, de acordo com o regulamento.
Sem citar os nomes dos jogadores, a Anvisa informou que jogadores teriam descumprido as regras sanitárias brasileiras segundo as quais “viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil”. Diante da situação, há possibilidades de os jogadores serem deportados do país.
"São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido." disse, em entrevista à Globo, Antonio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa.
Brasil x Argentina é interrompido por descumprimento de normas sanitárias
Brasil x Argentina é interrompido por descumprimento de normas sanitárias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
“Após reunião com as autoridades em saúde, confirmou-se, após consulta dos passaportes dos quatro jogadores envolvidos, que os atletas descumpriram regra para entrada de viajantes em solo brasileiro, prevista na Portaria Interministerial nº 655, de 2021”, informou, em nota, a Anvisa, referindo-se aos viajantes que chegaram ao Brasil em voo de Caracas/Venezuela com destino a Guarulhos.

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A Anvisa informa que considera a situação “risco sanitário grave”, motivo pelo qual orientou as autoridades em saúde locais “a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro”.
O jogo estava previsto para começar às 16h na Neo Química Arena, em São Paulo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil lidera a competição de forma isolada com 21 pontos.
Com informações da Folhapress

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