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Atleta capixaba

Anderson Varejão dá toco em prefeito e vence Jogo das Celebridades da NBA

Participante do Jogo das Celebridades da NBA, realizado na noite de sexta-feira, o capixaba de 39 anos ajudou o Time Walton a vencer o Time Wilkins por 65 a 51

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 12:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2022 às 12:45
O capixaba Anderson Varejão, que foi atleta da NBA
O capixaba Anderson Varejão, que foi atleta da NBA Crédito: Instagram Anderson Varejão
Anderson Varejão voltou a entrar em quadra em Cleveland, onde passou boa parte de sua carreira defendendo a camisa dos Cavaliers, e deixou os torcedores com saudade. Participante do Jogo das Celebridades da NBA, realizado na noite de sexta-feira, o brasileiro de 39 anos ajudou o Time Walton a vencer o Time Wilkins por 65 a 51, com direito a toco no prefeito da cidade anfitriã da partida festiva.
O lance sobre Justin Bibb, chefe do poder executivo de Cleveland, foi um dos mais celebrados pelos torcedores. O prefeito ficou com a bola dentro do garrafão e tentou a cesta, de frente para Varejão, que deu um salto curto e interceptou o lance sem grande esforço, sorrindo na sequência.
Além disso, o brasileiro venceu um desafio de arremessos da linha de quatro pontos, usada somente em partidas de exibição. Cada arremesso certo valia uma doação de 4 mil dólares para a instituição Thurgood Marshall College Fund. "Estou feliz por fazer parte de algo tão especial. Estou feliz por estar contribuindo com isso aqui", disse.
No Jogo das Celebridades, Varejão atuou ao lado de nomes como o músico Machine Gun Kelly, acompanhado da arquibancada por sua namorada, a atriz Megan Fox. A estrela do skate Nyjah Huston estava escalada no time, de acordo com a lista divulgada antes da partida, mas não jogou.
Na outra equipe, além de artistas, como o rapper Jack Harlow, estavam nomes de impacto do esporte. É o caso de Booby Gibson, lenda dos Cavaliers, e do italiano Gianmarco Tamberi, campeão olímpico de salto em altura, que aproveitou suas qualidades para protagonizar uma ótima enterrada. O MVP da partida foi Alex Toussaint, instrutor de ciclismo e influenciador digital, integrante do time de Varejão.

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