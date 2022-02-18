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Disputa caseira

Mãe x Filha: Neymara Carvalho e Luna Hardman podem duelar pela primeira vez

Aos 16 anos, Luna decidiu subir de categoria e agora compete entre as profissionais no Circuito Capixaba de Bodyboarding 2022. Mãe coruja, Neymara é puro orgulho da filha

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

18 fev 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Neymara Carvalho e sua filha Luna Hardman serão adversárias pela primeira vez no Estadual de Bodyboarding
Neymara Carvalho e sua filha Luna Hardman serão adversárias pela primeira vez no Estadual de Bodyboarding Crédito: SixComm Comunicação/Divulgação
Pentacampeã mundial e decacampeã brasileira de bodyboarding, Neymara Carvalho já sentiu as mais diversas emoções ao longo de sua carreira vitoriosa no esporte. Mas agora está prestes a sentir algo que “nunca imaginou”: disputar o título de uma competição contra a própria filha.
Isso porque aos 16 anos, Luna Hardman decidiu subir de categoria. Ela deixa o “Open” para se juntar às profissionais, e o novo desafio se inicia oficialmente no Circuito Capixaba de Bodyboarding 2022, que começa nesta sexta-feira (18) e rola até o domingo (20), na Praia do Coral do Meio, na Barra do Jucu, em Vila Velha.

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Cheia de personalidade, Luna, que começou competir aos 11 anos, carrega uma boa bagagem no esporte que já lhe rendeu dois títulos brasileiros na categoria open. A filha da maior atleta da modalidade entende que chegou o momento de estar entre as melhores. O objetivo principal é o aprendizado, mas a jovem também não descarta a disputa por títulos.
“Estou indo para o profissional em busca de mais aprendizado. Quero evoluir com as meninas que já estão em um nível elevado, aprender as táticas com elas e ver como competir como uma profissional. Eu já tive a oportunidade de competir em dois campeonatos com as profissionais no Rio de Janeiro e consegui ficar em segundo lugar. Isso me motivou a mudar de categoria. Quero ir com tudo para, se Deus quiser, vencer e aprender muito”, afirmou. 
Luna sabe que quando entra na água, para muitos vira a “filha da Neymara Carvalho”, mas garante que essa expectativa nunca a pressionou nas competições. “A minha relação com a minha mãe é de muito aprendizado, tanto no esporte quanto na vida. E sempre rolou uma expectativa, não dela, mas dos competidores e da mídia ,por eu ser filha deste ícone. Mas eu sempre consegui diferenciar bem as coisas e não sentir essa pressão quando estou nas baterias. Quero mostrar que posso ser mais que a filha da Neymara, que eu não estou ali por conta dela, estou porque mostrei o meu surfe”, pontuou.
Aos 16 anos, Luna Hardman decidiu subir de categoria e competir entre as profissionais
Aos 16 anos, Luna Hardman decidiu subir de categoria e competir entre as profissionais Crédito: Davi Duda/Davi Duda Imagens

NEYMARA ESPERA MOMENTO EMOCIONANTE, MAS QUER VENCER

Na competição deste fim de semana, as baterias são definidas primeiramente com a escolha das cabeças de chave e depois entram as atletas de acordo com o ranking. A possibilidade de um duelo mãe x filha é real, e Neymara não sabe se vai conseguir segurar a emoção.
“Já estou chorando antes de acontecer. Vai ser uma grande emoção com certeza. Eu nunca imaginei que pudesse estar vivendo isso. Eu nunca cobrei da Luna que ela fizesse o mesmo esporte que eu, mas quando ela começou a despertar para o esporte eu vi que ela tinha talento então eu fui incentivando. Vai ser um dos finais de semana mais emocionantes da minha vida”, declarou. 
Mas se engana quem acha que Neymara vai deixar a emoção falar mais alto e dar uma colher de chá para a filha. Na água, ela vai buscar a vitória. “Lembro de ter vencido o Mundial depois que ela (Luna) nasceu, das viagens para as competições e de tudo que mostrei para ela. Tenho certeza de que tudo que eu fiz valeu a pena. Mas dentro da água eu quero ganhar”, brincou Neymara. 
Do outro lado, Luna deixou claro que o clima será bem amistoso e que também será emocionante competir com a mãe. "Vai ser o meu primeiro campeonato profissional mesmo tendo a chance de cair com ela. Mas treinamos juntas e simulamos as baterias, então não vai ter uma rivalidade muito grande. Vai ser uma emoção", ressaltou.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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