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"Cantarei de coração..."

15 mil ingressos vendidos: Vasco quer transformar Klebão em "caldeirão"

Jogo é válido pelo Campeonato Carioca e está marcado para as 20h. Cerca de 5 mil ingressos ainda estão disponíveis
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 jan 2023 às 13:20

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 13:20

Torcida do Vasco deve lotar Kleber Andrade
Torcida do Vasco deve lotar Kleber Andrade Crédito: Matheus Lima/VASCO
A torcida do Vasco da Gama no Espírito Santo não marcou bobeira e já comprou mais de 15 mil ingressos para a partida da próxima segunda-feira (30), contra o Volta Redonda, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo é válido pelo Campeonato Carioca e está marcado para as 20h. Apesar de a partida acontecer a quilômetros de distância de São Januário, a casa do Cruz-Maltino, o Vasco quer transformar o Klebão em um "caldeirão".
“Alô, minha torcida capixaba! O Kleber Andrade tem que virar nosso caldeirão!”, publicou o Vasco da Gama em suas redes sociais. Até a noite de sexta-feira (27), já tinham sido vendidos 15 mil ingressos para a partida. Foram colocados à venda 19.800 ingressos.
"O jogo não vai ser em São Januário, mas já me falaram que lá a torcida é forte. Então, vai ser um jogo em casa, a torcida vai lotar o estádio e a vitória vai ser muito importante"
Lucas Piton - Lateral do Vasco
O jogador Gabriel Pec também deu seu recado: “E aí, torcida vascaína! Estou aqui passando para convidar vocês segunda-feira, em Cariacica. Vamos lotar o caldeirão no Espírito Santo e buscar mais uma vitória”.
Os ingressos estão à venda por R$ 120,00. É preciso levar 1kg de alimento não perecível na ação Meia Solidária.
Na chegada a Vitória, os jogadores do Vasco irão desembarcar direto do avião para o ônibus que os levarão ao Hotel Golden Tulip, sem passar pelo saguão, como previsto anteriormente. O Vasco chega ao Estado por volta das 23h30 deste domingo (29) e volta para o Rio de Janeiro horas após o jogo contra o "Voltaço".

SERVIÇO

  • Vasco x Volta Redonda
  • Campeonato Carioca
  • Local: Estádio Kléber Andrade
  • Data: 30 de janeiro
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 120,00 (meia-entrada) ou R$ 120,00 + 1kg de alimento (meia solidária)
  • Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Gigante da Colina (shoppings Vitória e Vila Velha) e ingressosa.com

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