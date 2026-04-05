13ª Corrida da Penha é sinônimo de superaçao e devoção para os corredores

A 13ª Corrida da Penha aconteceu neste Domingo de Páscoa, evento que anualmente une fé, esporte e família em um dos cenários mais bonitos de Vila Velha. Nesta edição, mais de quatro mil pessoas correram, cada uma com uma história de superação individual diferente e emocionante.
Um dos casos é o de Rogério e sua filha Isadora, que competiram na categoria PCD. Esta foi a segunda vez que ambos correram juntos a Corrida da Penha, e todo ano é um motivo diferente para comemorar.
"É uma história linda, porque quando ela tinha menos de dois anos de idade, o médico falou pra gente, vendo o problema dela, que era para fazer um quarto bonito, colocar ela lá e viver a nossa vida, eu e a mãe. Mas nós nunca aceitamos. Nós tínhamos essa certeza, e a gente sabia que ela pode fazer muitas coisas. Então, quando ela fez 18, 19 anos, ela começou a participar de corrida, acho que essa é a vigésima que ela faz", disse Rogério, orgulhoso.
Além disso, a Corrida da Penha também mobiliza pessoas para além da Grande Vitória, como é o caso e Zayra, que veio de Linhares apenas para correr e demostrar sua devoção e gratidão à Nossa Senhora.
"É a primeira vez que eu participo da Corrida da Penha. Eu vim de Linhares para participar dessa corrida. Hoje eu vim buscando um propósito de superação. Eu estava lesionada, mas eu quis vir e agora eu vou lá em cima no Convento para agradecer por ter conseguido concluir essa corrida", disse a corredora emocionada.
Resultados
PCD Feminino
- Elizangila Francisco Louzada
- Josiane Batista Hosken
- Gerlane Alves Barboza
- Carine Zimmermann
- Jessica Pereira Dos Santos
PCD Masculino
- Marcos Barcello
- Dione Jose Mariano
- Marielton Santos De Jesus
- Marcio Antonio Ribeiro
- Giovanny Luiz Dorti Milagre
Geral Feminino
- Mirlene Da Silva Dos Santos
- Tatiana Aparecida Rosa Dos Santos
- Carolina Henrique Sardinha Silva
- Yries Pereira
- Patricia Holz
Geral Masculino
- Jonilson Pinto Prates
- Maquezile Gabirel Pio
- Valerio De Souza Fabiano
- Jeronimo Santanna De Aguiar
- Claudinei Pereira