Hora do rum: como fazer drinques com a bebida que é tendência

De acordo com Ronaldo Zucchi, a escolha de batizar o rum como Anne Bonny se deu pela vontade de produzir uma bebida que demonstrasse a garra do público feminino Crédito: Bruno Zamprogno

Marujos, chegou a vez do rum! Conhecida bebida centenária, muito apreciada por navegadores e piratas, a sua técnica de destilação veio do mar na época das grandes navegações para a América, no século XV. Originado da cana-de-açúcar, assim como a cachaça, o rum tem um gosto mais doce. Segundo especialistas, ele é a nova tendência entre os apreciadores de um bom drinque.

“Temos uma grande variedade de combinações na coquetelaria, mas com o rum as opções são ainda mais amplas porque não há limitação aromática. Por isso, ele tem roubado um pouco o lugar da vodca, que até então era a bebida mais neutra do mercado”, explica o master distiller da Zucchi Destilaria, Alberto Seibel.

Segundo ele, a fermentação e destilação do melaço da cana dão um toque adocicado à bebida. Ainda assim, o rum consegue casar muito bem com qualquer drinque, principalmente, quando falamos dos clássicos: mojito, que leva suco de limão, e cuba libre, a tradicional mistura de uma dose do destilado com refrigerante sabor de cola.

Quem já conhece as combinações do destilado ou está procurando uma bebida especial para curtir momentos entre amigos e família, o Rum Anne Bonny, da Zucchi Destilaria, já se tornou um clássico do mercado devido à qualidade dos processos de destilação.

O nome é uma homenagem a uma pirata irlandesa que fez história como uma das capitãs mais famosas do Caribe, no século XVIII. De acordo com um dos proprietários da destilaria capixaba, Ronaldo Zucchi, a escolha de batizar o rum como Anne Bonny se deu pela vontade de produzir uma bebida de personalidade e que demonstrasse a garra do público feminino.

“Nosso produto é artesanal e bem qualificado. Prezamos sempre pela qualidade e apesar de termos começado quase como um hobbie, buscamos produzir de forma profissional. Por isso, contratamos um sommelier de bebidas, que já tinha o know-how, para preparar as receitas, investimos em maquinário e fomos nos adaptando bem devagar”, pontua.

De acordo com o chef de bar Lula, o processo de destilação do rum não é tão diferente da cachaça brasileira Crédito: Bruno Zamprogno

Com tantas opções, escolher a bebida ideal do rolê vira apenas uma questão de gosto. De acordo com o chef de bar Lula, o processo de destilação do rum não é tão diferente da cachaça brasileira. “Ele não usa botânicos como o gin, então é possível adicionar mais ingredientes. Isso vai da preferência de cada um.”

Para aproveitar o verão, ele tirou um tempo para ensinar duas receitas clássicas de drinques utilizando o destilado. Confira a seguir.

PINA COLADA

Pina Colada é tendência entre drinques com rum Crédito: Bruno Zamprogno

100 ml de suco de abacaxi natural

50 ml do Rum Anne Bonny

10 ml de leite de coco

2 rodelas de abacaxi

Gelo

Modo de preparo Adicione os ingredientes na coqueteleira junto do Rum Anne Bonny e bata. Transfira para um copo e aproveite.

MOJITO

O Mojito é um drinque clássico nas festas e bares Crédito: Bruno Zamprogno

4 folhas de hortelã

50 ml do Rum Anne Bonny

15 ml de suco de limão

15 ml de xarope de açúcar

Água com gás

Gelo



Modo de preparo Em um copo, coloque as folhas de hortelã e acrescente o Rum Anne Bonny com o suco de limão e o xarope de açúcar. Complete o drinque adicionando água com gás e gelo à vontade.

ZUCCHI DESTILARIA

Com pouco mais de um ano de mercado, a Zucchi Destilaria oferece produtos diferenciados e sinônimos de qualidade Crédito: Bruno Zamprogno