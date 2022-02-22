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Hora do rum: como fazer drinques com a bebida que é tendência

O rum tem ganhado espaço e “roubado” o lugar da vodca por também ser mais neutro e mais adocicado. Ficou interessado? Confira receitas

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:44

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:44
Zucchi Destilaria
De acordo com Ronaldo Zucchi, a escolha de batizar o rum como Anne Bonny se deu pela vontade de produzir uma bebida que demonstrasse a garra do público feminino Crédito: Bruno Zamprogno
Marujos, chegou a vez do rum! Conhecida bebida centenária, muito apreciada por navegadores e piratas, a sua técnica de destilação veio do mar na época das grandes navegações para a América,  no século XV. Originado da cana-de-açúcar, assim como a cachaça, o rum tem um gosto mais doce. Segundo especialistas, ele é a nova tendência entre os apreciadores de um bom drinque.
“Temos uma grande variedade de combinações na coquetelaria, mas com o rum as opções são ainda mais amplas porque não há limitação aromática. Por isso, ele tem roubado um pouco o lugar da vodca, que até então era a bebida mais neutra do mercado”, explica o master distiller da Zucchi Destilaria, Alberto Seibel.
Segundo ele, a fermentação e destilação do melaço da cana dão um toque adocicado à bebida. Ainda assim, o rum consegue casar muito bem com qualquer drinque, principalmente, quando falamos dos clássicos: mojito, que leva suco de limão, e cuba libre, a tradicional mistura de uma dose do destilado com refrigerante sabor de cola.
Quem já conhece as combinações do destilado ou está procurando uma bebida especial para curtir momentos entre amigos e família, o Rum Anne Bonny, da Zucchi Destilaria, já se tornou um clássico do mercado devido à qualidade dos processos de destilação.
O nome é uma homenagem a uma pirata irlandesa que fez história como uma das capitãs mais famosas do Caribe, no século XVIII. De acordo com um dos proprietários da destilaria capixaba, Ronaldo Zucchi, a escolha de batizar o rum como Anne Bonny se deu pela vontade de produzir uma bebida de personalidade e que demonstrasse a garra do público feminino.
“Nosso produto é artesanal e bem qualificado. Prezamos sempre pela qualidade e apesar de termos começado quase como um hobbie, buscamos produzir de forma profissional. Por isso, contratamos um sommelier de bebidas, que já tinha o know-how, para preparar as receitas, investimos em maquinário e fomos nos adaptando bem devagar”, pontua.
Zucchi Destilaria
De acordo com o chef de bar Lula, o processo de destilação do rum não é tão diferente da cachaça brasileira Crédito: Bruno Zamprogno
Com tantas opções, escolher a bebida ideal do rolê vira apenas uma questão de gosto. De acordo com o chef de bar Lula, o processo de destilação do rum não é tão diferente da cachaça brasileira. “Ele não usa botânicos como o gin, então é possível adicionar mais ingredientes. Isso vai da preferência de cada um.”
Para aproveitar o verão, ele tirou um tempo para ensinar duas receitas clássicas de drinques utilizando o destilado. Confira a seguir.

PINA COLADA

Zucchi Destilaria
Pina Colada é tendência entre drinques com rum Crédito: Bruno Zamprogno
  • 100 ml de suco de abacaxi natural  
  • 50 ml do Rum Anne Bonny 
  • 10 ml de leite de coco 
  • 2 rodelas de abacaxi 
  • Gelo

Modo de preparo

Adicione os ingredientes na coqueteleira junto do Rum Anne Bonny e bata. Transfira para um copo e aproveite. 

MOJITO

O Mojito é um drinque clássico nas festas e bares
O Mojito é um drinque clássico nas festas e bares Crédito: Bruno Zamprogno
  • 4 folhas de hortelã 
  • 50 ml do Rum Anne Bonny
  • 15 ml de suco de limão 
  • 15 ml de xarope de açúcar 
  • Água com gás 
  • Gelo

Modo de preparo

Em um copo, coloque as folhas de hortelã e acrescente o Rum Anne Bonny com o suco de limão e o xarope de açúcar. Complete o drinque adicionando água com gás e gelo à vontade.

ZUCCHI DESTILARIA

Zucchi Destilaria
Com  pouco mais de um ano de mercado, a Zucchi Destilaria oferece produtos diferenciados e sinônimos de qualidade Crédito: Bruno Zamprogno
Com um ano de mercado, a Zucchi Destilaria tem investido na produção de destilados de qualidade e um dos produtos, o Gin 743, já foi premiado com três medalhas de prata em concursos pelo mundo. Uma em Belo Horizonte, outra no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, na Bélgica, considerado o maior concurso de bebidas destiladas do mundo, e a terceira no Word Gin Awards 2022 de Londres, na Inglaterra, na categoria London Dry Gin.

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