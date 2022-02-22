Hora do rum: como fazer drinques com a bebida que é tendência

Marujos, chegou a vez do rum! Conhecida bebida centenária, muito apreciada por navegadores e piratas, a sua técnica de destilação veio do mar na época das grandes navegações para a América, no século XV. Originado da cana-de-açúcar, assim como a cachaça, o rum tem um gosto mais doce. Segundo especialistas, ele é a nova tendência entre os apreciadores de um bom drinque.
“Temos uma grande variedade de combinações na coquetelaria, mas com o rum as opções são ainda mais amplas porque não há limitação aromática. Por isso, ele tem roubado um pouco o lugar da vodca, que até então era a bebida mais neutra do mercado”, explica o master distiller da Zucchi Destilaria, Alberto Seibel.
Segundo ele, a fermentação e destilação do melaço da cana dão um toque adocicado à bebida. Ainda assim, o rum consegue casar muito bem com qualquer drinque, principalmente, quando falamos dos clássicos: mojito, que leva suco de limão, e cuba libre, a tradicional mistura de uma dose do destilado com refrigerante sabor de cola.
Quem já conhece as combinações do destilado ou está procurando uma bebida especial para curtir momentos entre amigos e família, o Rum Anne Bonny, da Zucchi Destilaria, já se tornou um clássico do mercado devido à qualidade dos processos de destilação.
O nome é uma homenagem a uma pirata irlandesa que fez história como uma das capitãs mais famosas do Caribe, no século XVIII. De acordo com um dos proprietários da destilaria capixaba, Ronaldo Zucchi, a escolha de batizar o rum como Anne Bonny se deu pela vontade de produzir uma bebida de personalidade e que demonstrasse a garra do público feminino.
“Nosso produto é artesanal e bem qualificado. Prezamos sempre pela qualidade e apesar de termos começado quase como um hobbie, buscamos produzir de forma profissional. Por isso, contratamos um sommelier de bebidas, que já tinha o know-how, para preparar as receitas, investimos em maquinário e fomos nos adaptando bem devagar”, pontua.
Com tantas opções, escolher a bebida ideal do rolê vira apenas uma questão de gosto. De acordo com o chef de bar Lula, o processo de destilação do rum não é tão diferente da cachaça brasileira. “Ele não usa botânicos como o gin, então é possível adicionar mais ingredientes. Isso vai da preferência de cada um.”
Para aproveitar o verão, ele tirou um tempo para ensinar duas receitas clássicas de drinques utilizando o destilado. Confira a seguir.
PINA COLADA
- 100 ml de suco de abacaxi natural
- 50 ml do Rum Anne Bonny
- 10 ml de leite de coco
- 2 rodelas de abacaxi
- Gelo
Modo de preparo
Adicione os ingredientes na coqueteleira junto do Rum Anne Bonny e bata. Transfira para um copo e aproveite.
MOJITO
- 4 folhas de hortelã
- 50 ml do Rum Anne Bonny
- 15 ml de suco de limão
- 15 ml de xarope de açúcar
- Água com gás
- Gelo
Modo de preparo
Em um copo, coloque as folhas de hortelã e acrescente o Rum Anne Bonny com o suco de limão e o xarope de açúcar. Complete o drinque adicionando água com gás e gelo à vontade.
ZUCCHI DESTILARIA
Com um ano de mercado, a Zucchi Destilaria tem investido na produção de destilados de qualidade e um dos produtos, o Gin 743, já foi premiado com três medalhas de prata em concursos pelo mundo. Uma em Belo Horizonte, outra no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, na Bélgica, considerado o maior concurso de bebidas destiladas do mundo, e a terceira no Word Gin Awards 2022 de Londres, na Inglaterra, na categoria London Dry Gin.
Endereço
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