Centro Universitário no ES foca o ensino prático para alunos

O objetivo do Univc é cultivar estudantes para os desafios do mundo profissional Crédito: Univc/Divulgação

Do curso técnico ao mestrado, passando pela graduação, com oportunidade de estudo presencial ou a distância. Essas são opções do Centro Universitário Vale do Cricaré (Univc), em São Mateus, que busca oferecer as melhores experiências de ensino para alunos que procuram por uma educação de qualidade.

Fundada em 1997, a instituição foi uma das primeiras faculdades privadas no Norte do Espírito Santo e, de lá para cá, a missão se manteve a mesma: “formar os melhores profissionais da região”, como explica o reitor do Univc, Solimar Roberto Riva.

"Temos os melhores laboratórios, o melhor corpo docente, o maior número de mestres e doutores e damos ênfase a aulas presenciais e projetos inovadores. Nosso aluno está aqui porque quer qualidade, quer ser um bom profissional e nós entregamos. Esse é o nosso diferencial" Solimar Roberto Riva - Reitor do Univc

O objetivo é cultivar estudantes para os desafios do mundo profissional e sempre de olho nas novas demandas que surgem pelo mercado. Solimar Roberto conta que, inclusive, para esse ano foi planejada uma formação em inteligência artificial para a comunidade acadêmica.

“Não podemos permitir que um profissional recém-formado entre no mercado de trabalho sem conhecer este novo mundo. Até porque o aluno investe na educação dele e pode escolher entre depositar tempo e dinheiro em um curso para sair apenas com um diploma ou investir para sair com uma formação cheia de conhecimento, experiência, currículo e emprego. Nós optamos por trabalhar com a segunda opção”, afirma.

Segundo o reitor do Univc, Solimar Roberto Riva, a missão da instituição é formar os melhores profissionais da região Crédito: Univc/Divulgação

Isso se perpetua na grade curricular de cursos de diferentes áreas como saúde, ciências, tecnologia, educação e humanas que também valorizam o desenvolvimento de habilidades práticas, incluindo a integração de tecnologias educacionais, como descreve a professora e coordenadora pedagógica Betina de Cácia e Souza Baptista.

“Trabalhamos constantemente para oferecer as melhores experiências aos alunos, investindo em programas de mentoria, oportunidades de pesquisa e projetos interdisciplinares, além de promover eventos acadêmicos e culturais que enriquecem o ambiente educacional”, pontua.

Betina ainda ressalta que esses projetos interdisciplinares se destacam pelas relações de proximidade com a comunidade, como é o caso do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), que oferece atendimento jurídico gratuito e acesso à Justiça para quem precisa.

Conheça alguns espaços do Centro Universitário Vale do Cricaré (Univc)

A Clínica Escola também conta com serviços de fisioterapia, psicologia e odontologia, a fim de promover saúde e bem-estar aos moradores da região e uma experiência prática para os estudantes.

Ainda de acordo com a professora e coordenadora pedagógica, isso é possível, em especial, devido a infraestrutura moderna e adaptada às necessidade dos cursos oferecidos.

Para os próximos meses, as expectativas são as melhores possíveis. O reitor do Univc, Solimar Roberto Riva, afirma que o futuro da instituição pretende se construir em três pilares: grandes empresas, tecnologia e internacionalização.

“O aluno formado no Espírito Santo terá uma formação global, com tecnologia de ponta e sabendo como sua profissão se aplica nas grandes empresas regionais”, finaliza.

O reitor do Univc, Solimar Roberto Riva, afirma que o futuro da instituição pretende se construir em três pilares: grandes empresas, tecnologia e internacionalização Crédito: Univc/Divulgação

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