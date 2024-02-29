Centro universitário no ES inaugura novos polos e cursos EaD

O objetivo do Univc Digital é explorar novas fronteiras e democratizar o acesso a cursos de graduação Crédito: Univc/Divulgação

Segundo o último Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entre 2012 e 2022, as matrículas de cursos de graduação a distância aumentaram 288,8%. Esses dados confirmam uma nova realidade para as instituições de ensino superior, em especial, pela educação democrática e flexível que essa modalidade oferece.

É de olho na expansão de um ensino de qualidade que o Centro Universitário Vale do Cricaré (Univc), em São Mateus, tem investido em novos polos de educação a distância (EaD), no extremo sul da Bahia. O objetivo do Univc Digital é explorar novas fronteiras e democratizar o acesso a cursos de graduação, pós-graduação e técnicos em diferentes áreas.

O coordenador da EaD do Univc, Rodrigo Ghirardelli, explica que a instituição acredita que para a formação de profissionais qualificados, é necessário que exista como suporte para os estudos a disponibilidade de conteúdos atualizados, com plataformas de ensino otimizadas e a simplificação do processo de aprendizagem.

“Em prol de ajudar na realização dos sonhos da população que sempre desejou fazer um ensino superior, nós vimos o compromisso de inovar nesse cenário. Aumentamos a oferta de graduação, propomos outros 20 cursos a distância e estamos abrindo portas para um futuro educacional promissor”, pontua.

Como é o caso de Luís Felipe Cavalcanti Martins, aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Univc. “Atualmente estou ingressando no terceiro período e já tive palestras de inovações tecnológicas com discussões sobre assuntos atuais do mundo digital, jornadas de inovações científicas voltadas para soluções, por meio da tecnologia, e aulas totalmente práticas em laboratórios de informática”, relata.

Luís Felipe Cavalcanti Martins é aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Univc Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

De acordo com Luís Felipe, durante o ensino médio, foi preciso conviver com a dúvida sobre o curso que gostaria de se graduar e se realmente existiria uma identificação com a opção escolhida.

Hoje, ele destaca que está muito surpreso com tudo o que já lhe foi disponibilizado e acredita que essa formação vai agregar muito com experiências para o mercado de trabalho.

“O ensino é constantemente voltado para o mercado digital atual e quais áreas estão mais rentáveis. As disciplinas dentro do curso te apresentam uma variedade de áreas dentro do mundo da informática, o que possibilita uma especialização de acordo com a nossa preferência”, reforça.

Para comportar a variedades de cursos, turmas e disciplinas, o Univc utiliza como plataforma de ensino o "Moodle", que permite ao aluno recursos gamificados para acessar os conteúdos onde e quando quiser. Os egressos ainda podem acessar uma biblioteca virtual para suporte de aprendizagem.

O coordenador da EaD do Univc, Rodrigo Ghirardelli, explica que para a formação de profissionais qualificados, é necessária a disponibilidade de conteúdos atualizados Crédito: Univc/Divulgação

“Queremos continuar com o projeto de abertura de polos EaD e incrementar mais oportunidades na região para oferecer as melhores condições educacionais aos nossos alunos. Buscamos melhorar nossas inovações nas plataformas de ensino para tornar o processo de aprendizado cada vez mais prático”, finaliza Rodrigo Ghirardelli.

Clique aqui e confira a lista de cursos de graduação, pós-graduação e técnicos à distância oferecidos pelo Univc.

Univc