Centro Universitário em São Mateus conta com cursos nota máxima em saúde pelo MEC

Cursos como Enfermagem e Odontologia do Univc já contam com o conceito máximo atribuído pelo MEC Crédito: Univc/Divulgação

Com uma sociedade dinâmica, é preciso que determinados setores do mercado se atualizem de tempos em tempos para atender novas demandas. A área da saúde, por exemplo, exige profissionais atentos às atualizações e novidades que surgem. É de olho nessa realidade que o Centro Universitário Vale do Cricaré (Univc), em São Mateus, tem se dedicado a investir não apenas nos cursos de graduação oferecidos, mas também nas pessoas que os compõem.

O resultado disso são cursos com nota máxima, segundo a avaliação do Ministério da Educação (MEC), como explica o pró-reitor de Inovação, Extensão e Pesquisa, José Roberto Gonçalves de Abreu.

"Todas as nossas ações e políticas institucionais são voltadas para a construção e consolidação de relações estreitas com a comunidade" José Roberto Gonçalves de Abreu - Pró-reitor de Inovação, Extensão e Pesquisa

De acordo com o pró-reitor, a gestão do centro universitário busca pela excelência do ensino por meio de um corpo de colaboradores que são referência em suas respectivas áreas.

Cursos como Enfermagem, Odontologia e Psicologia já contam com o conceito máximo atribuído pelo MEC. A boa avaliação também é encontrada nas outras opções de graduação, como Fisioterapia, que possui conceito 4, de acordo com esse método de avaliação.

Já atuando no mercado, a egressa Dhuliane Luns Marques descreve a experiência acadêmica no Univc como transformadora. Isso porque durante a graduação, a psicóloga teve a oportunidade de aprender teorias e diferentes conceitos, como a arte da escuta qualificada, com o objetivo de compreender a complexidade dos sujeitos e as subjetividades.

“Participei de eventos e estágios supervisionados em diferentes contextos, como clínicas, escolas e instituições de saúde mental. Essa experiência me permitiu aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula na prática, desenvolvendo minhas habilidades de intervenção, escuta e análise”, relata.

A egressa Dhuliane Luns Marques descreve a experiência acadêmica no Univc como transformadora Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

Ainda segundo Dhuliane, os professores do curso são profissionais qualificados e experientes. “Durante as aulas eles compartilham não apenas conhecimentos teóricos, mas também as experiências no campo da Psicologia. Isso proporcionou uma visão abrangente e atualizada das demandas e desafios enfrentados pelos profissionais da área.”

José Roberto Gonçalves de Abreu afirma que essa postura de colaboradores dedicados foi determinante para o Univc ser referência nos cursos de saúde na região. Principalmente, porque o centro universitário, hoje, possui a missão de promover o desenvolvimento regional por meio da educação.

“Dessa forma, estamos atentos ao que atende, naquele momento, às necessidades do mundo do trabalho. Sempre ouvindo a comunidade que nos rodeia e com uma sensibilidade ímpar. Buscamos sempre trazer cursos que estão alinhados com as necessidades da área em que atuamos”, destaca.

Novo curso

Inclusive, o Univc tem novidade para o setor de saúde com a oferta do curso de Medicina Veterinária, fruto de um estudo de demanda, avaliação de indicadores da área e conversas tanto com gestores quanto com a comunidade estudantil.

“Quando o Centro Universitário Vale do Cricaré apresenta um novo curso superior é resultado de uma longa caminhada. Entendo também que investimentos na saúde sempre serão investimentos na pessoa humana. Ou seja, é uma política nobre, seja ela pública, seja privada”, finaliza.

Clique aqui e confira a lista de cursos de graduação disponíveis para a área da saúde pelo Centro Universitário Vale do Cricaré.

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